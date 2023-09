René Higuita: Kevin Mier es el mejor arquero en Colombia, sería del gusto de Pep Guardiola

René Higuita, histórico guardameta de la Selección Colombia y Atlético Nacional, habló en El Vbar Caracol sobre los recientes resultados de la Tricolor en las eliminatorias sudamericanas (victoria frente a Venezuela, igualdad ante Chile).

Asimismo el exfutbolista se refirió al tema que domina como nadie: el arco. Por un lado exaltó las cualidades de Kevin Mier, más allá de no haber sido convocado por Néstor Lorenzo para las clasificatorias, y por otro se animó a dar su opinión respecto a Camilo Vargas, Álvaro Montero y Devis Vásquez.

Los elogios a Mier, que tiene proceso en categorías juveniles y la Mayor en Selección, llevaron a Higuita a reconocerlo como el mejor arquero que tiene el fútbol nacional y quien se encargará de llevar la batuta en el futuro próximo. Además claro de proponerlo como un guardameta que sería del gusto de Pepm Guardiola por su buen juego con los pies.

Arqueros en Colombia

Colombia tiene talento en el arco: Los técnicos tienen una manera de jugar. Escogen una buena cantidad de jugadores y en la medida que el arquero les vaya rindiendo, se van quedando con él. Si David (Ospina) no se lesiona, no hubiésemos mirado a un (Camilo) Vargas, Kevin (Mier), (’Alvaro) Montero y otros dos que hay. Es esperar el momento indicado en donde se le den las oportunidades. Nosotros en Colombia ya sabemos que sí hay material, ahora que varíen o no tampoco quiere decir que no haya un potencial.

Talento para exportar: Me gustaría recomendar arqueros. A veces es bueno tener buenos empresarios y que ellos tengan en cuenta a los técnicos y trabajadores de arqueros. Cuando me piden la recomendación, les doy buenos conceptos. Si piden un arquero alto, tenemos a (Álvaro) Montero; si piden un arquero que le guste a Guardiola, le tenemos a Kevin (Mier) y Vargas que es titular en nuestra Selección; si es un atajador, tiene grandes condiciones Chipi Chipi, además de lo que aporta como persona a Kevin, MArquines y las divisiones menores. Si miramos el resto de los equipos, tenemos una camada impresionante en el arco. Si nos buscan, nos encuentran... Los mejores jugando con los pies son Kevin y Camilo Vargas.

Elogios a Kevin Mier: En estos momentos, Kevin no fue llamado no por capacidad sino por decisión técnica. Quiero decir que debemos tenerle confianza, el entrenador quiere para él para la Selección y para Colombia lo mejor. Poner en tela de juicio al DT por llevar a equis o ye jugador, en eso no entro. Kevin es el mejor arquero que tiene el fútbol colombiano. En el momento, es él quien ha cumplido con todos los procesos y en cualquier momento será llamado a la Selección. Nosotros con los arqueros de la Selección estamos muy tranquilos.

Devis Vásquez: Si lo han llamado es porque lo han visto, yo personalmente no lo he hecho. A la Selección son llamados los que tengan esa condición. Por Devis me encanta que lo hayan llamado y ojalá aproveche esa oportunidad.

Anécdota con Camilo Vargas en Atlético Nacional: A Camilo lo tuve en la época de (Franco) Armani. Me encantaba poder dar ese tip para que él también jugara y se intercambiaran las posiciones. Él venía con una lesión y me decía que para cuándo podía volver a jugar, mientras yo hablaba con el médico que le ordenó una cirugía. En algunos movimientos lo veía flaquear, le decía que siguiéramos el conducto, es decir que se operara y con eso yo hablaba con los entrenadores, pero antes no. Camilo en esos momentos se fue hasta disgustado, pero en ese momento la duda era por la lesión y no por su capacidad. A pesar de que estaba lesionado, yo me moría por colocarlo, pero no podía ir en contra de los médicos y con ello perjudicar al equipo y a él mismo. Ya después Camilo salió de Nacional y hoy me está dando la razón. Tiene muy buenas capacidades y va a poner a dudar al técnico para cuando llegue David Ospina.

Selección Colombia que ilusiona

Esperanzador proceso con Néstor Lorenzo: Lo que ha mostrado la Selección con Lorenzo me ha gustado. Es muy difícil armar un modelo de juego y él lo ha hecho. Llegar, llamar jugadores y que ellos hagan lo que él cree no es fácil. Por el invicto que tiene y el proceso que adelanta, yo me quedo iluminado. Es un equipo que va, que busca su resultado. En este momento es cuando más debemos fortalecernos y decir que vamos muy bien. Lo que hizo con Venezuela, un seleccionado que se paró bastante bien y dará de qué hablar, no era fácil ganar; va a Chile ante un equipo golpeado y representativo en Sudamérica, que no es fácil, va y lo enfrenta mano a mano. Aunque lo dominaron, siempre propuso hasta el final del partido. Eso me llena de mucha ilusión.

Actualidad de Atlético Nacional

Actualidad de Atlético Nacional: Lo que quiere Nacional todavía no se ha consolidado, que es un proceso donde se quiere sostener a partir de veteranos y la cantera. Ahorita se está pensando en un presupuesto, en unas deudas y un déficit que se debe empezar a suplir. Han salido jugadores, técnicos, pero no se ha consolidado. Cuando el proceso esté bien, ya se pueden meter jugadores de la cantera.