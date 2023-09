Relleno sanitario de Ibagué tendría vida útil hasta el 28 de marzo del 2024

Ibagué

Sigue siendo complicada la situación que se vive en el sector de La Miel, al incendio que se presenta y la contaminación que estaría generando a las más de tres mil personas que residen en el sector, ahora se suma el anuncio que la vida útil se agotaría el próximo 28 de marzo del 2024.

“La situación es crítica, la contaminación aumentó para las personas que se encuentran en el kilometro de radiación, incluso está llegando hasta el barrio principal que está ubicado a 4 kilómetros”, aseguró Erika Toscano.

La líder del sector de La Miel manifestó que algunas personas están experimentando problemas de salud, síntomas entre los que se destacan nauseas, brote en la piel y dolor de cabeza producto de la contaminación que ha generado el incendio.

Además, sostuvo que algunas personas han comenzado a evacuar sus viviendas por la situación que se está presentado. “Estamos solos, Interaseo no se ha pronunciado, no sabemos que va a suceder con la emergencia que estamos viviendo”.

Por otra parte, Toscano aseguró que el próximo 28 de marzo se cumplen los 20 años de vida útil del relleno sanitario, situación que dejará a 16 municipios del departamento sin un lugar donde disponer los residuos sólidos.

“Le queda alrededor de siete meses de vida útil, ellos están a la espera con la intención de continuar, con eso tendrían que utilizar más tierra, situación que es más preocupante, por eso la comunidad se opone a que este permiso se les otorgue por parte de la autoridad ambiental”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que Interaseo está buscando aumentar en 16 años la vida útil de relleno sanitario “Hemos venido trabajando en unas mesas, pero no tenemos claridad de lo que va a suceder, son 20 años de vida en medio de precariedades con el medio ambiente, ellos no han revisado una opción B, nosotros como comunidad le decimos no al relleno”.