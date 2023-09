Durante la cosecha cafetera se esperan 100 mil recolectores de café en Antioquia

Antioquia

Este miércoles se realizó la presentación del plan de seguridad de la cosecha cafetera para los municipios del Suroeste, otros vecinos del Occidente y uno del Valle de Aburrá. Para estas poblaciones y sus fincas cafeteras se anunció la llegada de 130 nuevos uniformados que garantizarán la seguridad de los recolectores y demás población.

Según la gobernación de Antioquia se espera la llegada esas zonas de unos 100 mil recolectores, de esos, 33 mil serían de otras zonas del país. La importancia de garantizar un buen compartimento es porque el grano es un gran motor de la economía antioqueña.

“No queremos que la cosecha de café se contamine con el vicio, se contamine con el microtráfico. No queremos que la cosecha de café se contamine con el delito. No queremos que se contamine con la extorsión y principalmente, no queremos que la cosecha de café se contamine con la sangre de nuestros caficultores, de nuestros cosechadores”, dijo el gobernador Aníbal Gaviria.

En cuanto a las acciones de las autoridades para garantizar una buena seguridad en los pueblos Cafeteros y fincas, se incluirá un plan de atención y regulación de los migrantes de nacionalidad venezolana por Migración Colombia. De igual manera se hará un acompañamiento especial a las sucursales bancarias móviles destinados al pago de nómina y puntos de compras de café.

Los municipios priorizados en el Suroeste son: Amagá, Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia, Hispania, Jardín, Jericó, Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara, Tarso, Urrao y Venecia; en el Occidente Anzá y Caicedo, mientras que el municipio de Caldas en el sur del Valle de Aburrá.