Ursula Von der Leyen pide completar la reforma de la política migratoria de la U. Europea

Strasbourg (France), 13/09/2023.- European Commission President Ursula von der Leyen during the debate on the 'Äòstate of the European Union'Äô at the European Parliament in Strasbourg, France, 13 September 2023. The session runs from 11 till 14 September. (Francia, Estrasburgo) EFE/EPA/JULIEN WARNAND / JULIEN WARNAND ( EFE )