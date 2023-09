El Jumbo y el dilema de la lealtad en el Angliru

Los corredores del Jumbo-Visma en el remate de la etapa 17. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Fueron 124.4 kilómetros de recorrido los que tuvieron los corredores este miércoles en la etapa 17 de la Vuelta a España. Jornada de alta montaña y con final exigente en el Angliru donde el Jumbo Visma volvió a demostrar que sigue siendo el equipo más fuerte de la competencia y el mundo. Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Sepp Kuss tuvieron una particular batalla a 2 km del final donde el esloveno y el danés estuvieron más fuertes para poner en riesgo el maillot rojo del estadounidense.

“Mi responsabilidad es hacerlo lo mejor posible”, dijo el ganador del día, Primoz Roglic para salir un poco del dilema de lealtad que generó el ataque que metió el esloveno a su compañero Kuss a 2 km de la meta para quedarse con la victoria. Sepp ahora lidera con apenas 8 segundos de ventaja sobre Vingegaard y quedan 2 etapas en las que tendrá que resistir los ataques de sus propios compañeros para mantener el liderato hasta Madrid. El Jumbo lo tiene claro, “ganará el más fuerte”, indicó el director del equipo Merjin Zeeman. Sin embargo, quedó una sensación extraña al finalizar la jornada.

El ataque de Roglic que cuestionan

El clima y la exigencia del Angliru, de categoría especial con ascensos al 22%, puso a prueba la resistencia de los corredores. El Bahrain con Landa y Buitrago lo intentó, mientras desde atrás venía de forma estratégica el Jumbo con sus principales corredores. Después de que Remco se quedara en su lucha por mantener el maillot de la montaña llegó el momento definitivo de la carrera.

Los 12 kilómetros de subida fueron seleccionando el grupo hasta que a 3 kilómetros atacó Roglic y a su rueda salieron sus compañeros Vingegaard y Kuss. Buen ritmo y fuerza llevaban para dejar al resto de competidores e ir juntos por la etapa. Sin embargo, a 2 km el esloveno volvió a tirar y solo el danés pudo responder.

Sepp se quedó y de inmediato se vio como habló por radio y según lo que expuso el Jumbo sus palabras fueron “¡Vamos chicos!”, dándole via libre a sus compañeros para que siguieran con el ritmo que llevaban, al final de la etapa le sacaron 19 segundos que permitieron a Vingegaard quedar más cerca de Kuss.

Al final, distintas opiniones surgieron por los movimientos de los corredores del Jumbo, Primoz y Jonas. Para muchos no fue una muestra de lealtad dejarlo relegado en esos kilómetros; mientras que, para otros los dos que iban adelante no tenía que esperarlo. Al final, Kuss dejó claro hace algunas etapas que no quiere que le regalen nada, “pero todavía tenemos que hablar entre nosotros”, sentenció. Quedan 2 jornadas para que se cuide de sus compañeros.

Buitrago vuelve al top 10 de la general

Santiago sigue siendo el mejor de los colombianos en la competencia española, tuvo un gran trabajo este miércoles junto a sus compañeros de equipo, donde el que más resistió fue Mikel Landa llegando cuarto. Buitrago volvió a mostrar que es un corredor de 3 semanas y que casi siempre en la tercera es en la que le va mejor. Le quedan dos chances que espera aprovechar para intentar darle al país la segunda victoria de esta edición, después de que Molano ganara en ´Zaragoza.

Einer Rubio es el segundo mejor colombiano en el puesto 17 a 43 minutos y 49 segundos del líder. Mientras que, Egan está en la posición 64 a más de dos horas. Sergio Higuita (40), Diego Camargo (74) y Molano cierra la clasificación de los nuestros en el puesto 144.

Etapa 18 de la Vuelta: Más montaña y Kuss atento

Serán 178,9 kilómetros de recorrido con cinco puertos de montaña. Final en el Puerto de La Cruz de Linares que es de primera categoría y que tendrá tramos al 16%. Nuevamente los ataques de Roglic y Vingegaard se verán en una jornada donde el líder de la carrera tendrá que mostrar que sigue fuerte para mantenerse con el maillot rojo.