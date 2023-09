Candidata Jacqueline Perea cuestionó manejo de la seguridad en Cartagena

Cartagena

“En los diferentes recorridos que hacemos por los barrios, la gente se queja por la inseguridad y ese es uno de los ejes centrales de -Una Nueva Cartagena- porque no vamos a permitir más derramamiento de sangre por cuenta de sicarios asesinando por encargo para sembrar terror y confusión en la ciudad”, advirtió la candidata a la Alcaldía de Cartagena de Indias, Jacqueline Perea Blanco.

Dijo que la gente no puede seguir viviendo atemorizada por las acciones sicariales y hurto en todas sus modalidades. ”Aquí lo que ha faltado es autoridad y la delincuencia está ganado terreno manchando nuestras calles de sangre sin importar quien caiga para cumplir su objetivo”.

La candidata de la Nueva Fuerza Democrática, manifestó que las cifras no mienten y estas dan cuenta de más de 400 asesinatos selectivos y ataques violentos en los últimos meses que según ella, han sumido a la ciudad en un estado de constante temor donde los cartageneros y turistas se sienten desprotegidos en un entorno cada vez más peligroso.

Jacqueline Perea Blanco, recordó que Cartagena de Indias, lamentablemente, ha escalado en el ‘ranking’ de las 50 ciudades más violentas del mundo ocupando el puesto 47, y es la tercera ciudad capital en Colombia con mayor número de muertes por sicariato.

”La situación exige acciones inmediatas y eso haremos en -Una Nueva Cartagena- porque la gente merece vivir en entornos seguros”. Perea Blanco, cuestionó el hecho de que la policía no les está garantizando la seguridad a los candidatos que han denunciado amenazas de muerte.

”Por lo menos a mí no me han llamado a preguntarme que recorridos hago o que esquema de seguridad tengo y yo en varias oportunidades he sido amenazada, entonces es una situación que preocupa y que requiere atención porque hay vidas de por medio”.