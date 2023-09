10 hombres armados llegaron, y esas armas solo las tiene el Ejército: docente de Córdoba

El pasado 11 de septiembre ocurrieron unos hechos que han sido reprochados a nivel nacional. En la vereda El Manso, en la zona rural de Tierralta, los pobladores han descrito que durante ese día unos hombres aparecieron con armas y los intimidaron. No obstante, lo que ha causado el reproche es que, al parecer, estos sujetos con armas eran militares.

Al respecto, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, aclaró que el mismo Ejército se ha pronunciado. “Para hoy 13 de septiembre ya hay un comunicado en el que el Ejército reconoce la posibilidad de que sean hombres de la Séptima División, lo cual genera más dudas que respuestas. Uno no sabe qué es peor, si confirmarse la presencia de disidencias de las Farc que, hasta ahora no se reconoce en el territorio, o ver esta situación a través de la Fuerza Pública que tiene este tipo de conducta irregular, reprochable. Esas dudas queremos esclarecerlas en el Consejo de Seguridad que convoqué”, indicó.

De igual forma, el mandatario aclaró que le han exigido a la Fiscalía las investigaciones necesarias para que se compruebe si participaron o no militares en la intimidación a la población. Además, para que se individualicen las conductas. También se espera conocer la finalidad de estas acciones, quién dio la orden, y quiénes la ejecutaron.

Sobre los hechos, en Caracol Radio habló Mario Medrano, docente de Tierralta, Córdoba, quien se encontraba en el lugar cuando, al parecer, militares intimidaron a la población.

De acuerdo a Mendrano, ese día aparecieron varios sujetos. “10 hombres armados llegaron al lugar. Esas armas solo las tiene el Ejército. Fue un hecho bastante impactante. Pero, estamos abandonados, esto es algo muy duro”

En ese sentido, el maestro demostró preocupación por lo sucedido y aclaró que en el lugar no hay disidencias. “En esa zona no opera ninguna disidencia de las Farc, solo está el Ejército. Ellos pidieron las cédulas, pero los grupos ilegales no tienen acceso a la verificación de documentos. El Ejército entra maltratando al campesino”

“El Ejército llegó pidiendo un listado, pero eso ya se les entregó”, agregó el maestro.

Por otro lado, Eunice, habitante de Tierralta, describió lo que vivió: “Golpearon a mi marido e intentaron abusar de mí. Dijeron que eran integrantes del ELN”.

Mientras que Dagoberto López, representante de la comunidad Bocas del Mando, señaló que el Ejército está en esa zona del país para protegerlos. “Nosotros solo estamos rodeados del Ejército, cómo va a aparecer otro grupo. Tenemos miedo de salir a trabajar”