Vecinos de Torices piden operativos para frenar atracos y obras en zonas de bajamar

Cartagena

Un llamado enérgico hicieron los vecinos del barrio Torices en el nororiente de Cartagena, por el incremento desmesurado de atracos que se han tomado las vías principales. Durante la visita de ‘Caracol Radio De Barrio en Barrio’ en la emisión del Noticiero del Mediodía, líderes advirtieron que los delincuentes aprovechan las horas de la madrugada para ingresar a las viviendas y hurtar objetos de valor como computadores portátiles, dinero en efectivo, celulares, entre otros.

“Hemos tomado la iniciativa con los frentes de seguridad para construir la paz en los barrios, pero necesitamos el apoyo del Distrito pues la idea es trabajar de la mano con los mismos habitantes. Nosotros ya no queremos salir a trabajar madrugados porque tememos ser víctimas de la delincuencia. Es preocupante que nuestros niños, niñas y adolescentes no puedan ni salir al parque a jugar porque la delincuencia se ha tomado puntos como las calles 35, 39, 45 y 50 entre carreras 17 y 14. Es increíble que en frente del edificio en donde queda la Secretaría del Interior suframos flagelos como venta descarada de alucinógenos, necesitamos más agentes en el CAI Santa Rita”, expresó Marcos Tous, líder de Torices.



La comunidad también manifestó preocupación por el aumento de construcciones de edificios en zonas de bajamar, situación que ha impedido llevar a cabo la relimpia del caño Juan Angola con normalidad. Alberto Romero, vecino del sector, advirtió a través de los micrófonos de Caracol Radio que en el barrio Torices algunas obras han sido selladas por infringir esta norma y actualmente se encuentran abandonadas sin una solución cercana sobre su futuro.



“Hay un problema con un edificio ubicado en la carrera 13 con calle 42. La comunidad del sector no ha aceptado que Aguas de Cartagena conecte la alcantarilla, nosotros estamos preocupados porque la red de alcantarillado puede colapsar. No hay ningún tipo de control, tenemos que decir que en nuestra defensa por el caño Juan Angola descubrimos obras en zonas de bajamar según el concepto técnico de la Dimar, incluso una de ellas fue suspendida hace cinco años y desde ese momento la han dejado abandonada”, relató Alberto Romero.

La comunidad de Torices también denunció calles en mal estado, incremento de invasiones en el sector de Chambacú y falta de señalización de tránsito en vías principales como la carrera 14, donde diariamente conductores de busetas y vehículos particulares se movilizan a alta velocidad.