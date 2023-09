Una exfuncionaria de Migración y un nuevo caso de ‘Usted no sabe quién soy yo’

Nacional

Liliana Alfonso Jaimes, ex subdirectora de Migración Colombia y exrepresentante a la Cámara por el Centro democrático, protagonizó un nuevo caso de ‘Usted no sabe quién soy yo’.

Todo ocurrió en la madrugada del 9 de septiembre cuando Liliana Alfonso golpeó por la parte de atrás a un auto que transitaba por el sector de Colina Campestre, ella se bajó del auto y se enojó con el hombre que conducía el carro y quien al tiempo hacía un video de lo ocurrido.

En medio de gritos la mujer se volvió a subir a su carro y estrelló de nuevo, esta vez, por un lado, al vehículo del hombre, quien logró descubrir que se trataba de una funcionaria pública.

La respuesta de Gustavo Bolívar frente a lo ocurrido en CAI de La Gaitana

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, se refirió frente a lo ocurrido en el CAI la Gaitana en Suba, que fue incendiado el fin de semana y esto a propósito de que responsabilizaran a los integrantes de la llamada “primera línea” y que incluso otros candidatos lo responsabilizaran por esto.

Bolívar respondió: “Por qué no salí a decir nada ayer, porque yo no me sentí aludido. Cómo voy a salir a defenderme de algo que están haciendo unos vándalos, aprénselos, para eso está la justicia, yo no soy juez, no sé si son de primera línea. Aquí tenemos que acudir al debido proceso y primero hacer una investigación a ver quiénes fueron los encapuchados, de pronto fueron los mismos policías”.