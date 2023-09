Atrio de los Gentiles recibió visita del Padre Francisco de Roux

Cartagena

El Atrio de los gentiles ‘Esto no fue un asunto de niños’ organizado por el Santuario de San Pedro Claver en Cartagena, fue un espacio para hablar sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad.

De la mano del P. Francisco de Roux, S.J. se narraron detalles del capítulo titulado ‘No es un mal menor: niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado’ donde se documenta el impacto de la guerra y las violencias a esta población, por medio de testimonios y vivencias.’Colombia lleva este dolor inmenso por dentro, del grito de los niños.

Más de 20 mil niños fueron reclutados para la guerra’ afirmó De Roux, quien citó del Informe Final además, algunas anécdotas y testimonios de niños y niñas que vivieron este conflicto, y que hoy son adultos o jóvenes marcados por la guerra.

’En la televisión nos mostraban qué pasaba en el día, llenos de masacres y muertes. Cómo es posible que estuviéramos viendo todo lo que pasaba en el país y no nos hubiéramos parado para decirnos unos a otros: ¡Este país se detiene hasta que esta brutalidad humana no acabe!’ comentaba con la sensibilidad a flor de piel, insistiendo en que como ciudadanos debemos trabajar porque eso no pueda seguir ni repetirse.

A la actividad asistieron decenas de jóvenes, líderes sociales, representantes de organizaciones civiles, entre muchos otros participantes, interesados por reflexionar en torno a la historia y la realidad del país, en términos de paz y reconciliación.

El espacio fue moderado por Alfredo Ferro, S.J. nuevo director del Santuario de San Pedro Claver. Una actividad realizada en el marco de la #SemanaporlaPaz2023 que lideró el Santuario de San Pedro Claver en Cartagena, que para esta edición se realizó bajo el lema ‘Juntanzas creadoras de Paz’.