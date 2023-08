Dayro Moreno: “Yo quiero retirarme acá y romper el récord con la camiseta del Once Caldas”

Dayro Moreno, tercer jugador colombiano con más goles marcados en la historia y cuarto máximo artillero de la Liga colombiana, dialogó con la periodista Salomé Fajardo para El Alargue de Caracol Radio y AS Colombia. El tolimense se refirió a la oferta que recibió de Central Córdoba, a lo cerca que está de alcanzar el récord de Sergio Galván Rey, su sueño de volver a la Selección Colombia e hizo un paralelo con Falcao García, entre otras cosas.

Oferta de Central Córdoba

“Estábamos en Medellín, en el hotel cuando recibí una llamada, me habló el gerente de Central que tenía la propuesta para mí, pero la verdad, primero el corazón que tengo con el equipo. Estamos peleando cosas importantes. Bajarme del barco así, era muy difícil. Les dije que no, que muchas gracias por tenerme en cuenta. La decisión fue quedarme acá”.

Retiro y récord

“En diciembre, cuando salí del Bucaramanga, tuve la oportunidad de habar con gente del América, de Nacional también estuvimos por ahí rondando, con la gente del Cali, pero sabemos que el equipo mío es Once Caldas. El gerente y presidente me llamaron que si quería volver al equipo y les dije que obvio. Aquí estamos, en este momento no he tenido oferta ni nada, yo quiero retirarme acá y romper el récord con la camiseta del Once Caldas”.

El reflejo de Falcao, Bacca y Rodallega

“Si hubiera tenido un poco más de disciplina, hubiera estado en grandes ligas como estuvo en su tiempo Falcao, Rodallega, Bacca, porque jugué con ellos. En la sub 20 en 2005 yo era el primer delantero. Sabemos que uno no tiene que arrepentirse, pero si hubiera tenido un poco más de disciplina, habría sido importante a nivel internacional. En México tengo mi nombre, pero hubiera querido estar en ligas como la de España, Inglaterra, Italia, Alemania. En mi época de apogeo, tuve ofertas, pero los comentarios no me dejaron llegar”.

Selección Colombia y Néstor Lorenzo

“Lo conozco porque era el asistente del profe Pékerman. Gran persona, ser humano, pero no he tenido la oportunidad de hablar con él. Voy a seguir trabajando y haciendo goles, trabajo para eso. Hasta el día que decida colgar los guayos, siempre voy a pensar en la Selección, voy a trabajar para eso. Voy a seguir luchando y haciendo historia por si se da la oportunidad”.

Relación con Pékerman

“Hay que ser realistas, yo soy una persona que siempre soy real. Quizás en ese tiempo teníamos delanteros muy bravos. Estaba Falcao, estaba Jackson, el mismo Teo, Bacca. Éramos 5 o 6 en ese ritmo de competencia, en lo alto. Tuve muchas convocatorias para la Eliminatoria del 2014, para la de Rusia. Para el Mundial de Brasil, cuando estaba en Millonarios, no sé si se lesionó Aldo o Macnelly y estaba entre Carbonero y yo para ir a la Selección. Se decidieron por Carbonero, pero siempre tuve la ilusión.

Ya después estuve en la Copa América Centenario y el profe es una gran persona. Un grupo de trabajo muy bueno. El legado que quedó fue de dos Mundiales consecutivos y el papel que hicimos fue importante, ahí el fútbol colombiano volvió a coger su nombre. Donde esté, mil bendiciones y que las cosas le sigan saliendo de la mejor manera”.