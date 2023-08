Dayro Moreno se confiesa: la estrategia que usa para superar el récord de Galván Rey

Dayro Moreno en entrevista con el Diario AS Colombia / AS

Dayro Moreno tiene entre ceja y ceja el objetivo de romper el récord de máximo goleador en la historia de la Liga Colombiana que posee Sergio Galván Rey. El tolimense está a 14 anotaciones de igualar las 224 del colombo argentino, quien también vistió la camiseta de Once Caldas y es uno de los ídolos del club.

En diálogo con AS Colombia, Moreno, de 37 años, se refirió a esa meta que tiene, destacando que se quiere retirar en el equipo de Manizales y quiere ser el máximo goleador defendiendo los colores del equipo que es “su vida”.

“Desde que me fui para Manizales a los 12 años a las inferiores, Once Caldas es mi vida, donde estoy radicado, me abrió las puertas para ser hoy en día quien soy. Siempre me adoptó, soy hincha a donde vaya. Ahora que estoy acá, Dios quiera que pueda hacer más historia. Primero buscaré un título y en lo personal buscar el récord del máximo goleador del fútbol colombiano”, dijo el delantero.

“Eso es importante para uno, cuando uno se retire le queda vivir en la historia del fútbol colombiano y tengo la oportunidad. Estamos a 14 goles, estamos cerca, lo importante es romper el récord. Hay que seguir buscando botines de oro, tengo 7, hay que buscar el octavo porque uno tiene que dejar huella. Estoy trabajando para eso”, agregó.

Pero una de las cosas más curiosas que dijo, fue cuando reveló que le paga a sus compañeros para que le den asistencias y así llegar lo más rápido posible a ese récord. “Con ellos converso, les digo que me busquen, le tengo un premio al que me hace un pase gol. Eso es lo importante, tenemos un grupo lindo (…) Digo que les tiro 300 luquitas por pase gol. Antes del partido les digo: ‘ahí voy a estar para que me la tires”.

Entretanto, también confesó diálogos que ha tenido con Sergio Galván con relación al récord. “Sí, incluso con Galván tenemos una amistad. Es una gran persona, tuve la oportunidad cuando debuté, me pusieron en el cuarto con él. Me daba muchos consejos. Hace poco estuvimos en Manizales compartiendo, estuvimos hablando del tema y me dijo: ‘tranquilo Dayro, esto es fútbol, para mí también sería un honor, quedaría en casa con la camiseta del Once Caldas’. Es una gran persona, lo admiro, lo respeto”.

