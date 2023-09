Juan Sebastián Molano tras el triunfo en La Vuelta: “Esto va para toda Colombia”

Juan Sebastian Molano tras su triunfo en la etapa 12 de La Vuelta (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) / Alexander Hassenstein

Juan Sebastián Molano se impuso en la etapa 12 de la Vuelta a España. Después de numeroros intentos sin victoria en esta última grande del año, finalmente logró ser el primero en cruzar la línea de meta, con un tiempo de 3H23′35′', superando al doble vencedor de etapas, el australiano Kaden Groves.

En este recorrido de 150,6 kilómetros desde Ólevega hasta Zaragoza, el colombiano figuraba entre los tres principales candidatos a llevarse el triunfo en esta ocasión. En los últimos metros fue el protagoista de un explosivo sprint que finalmente le dio el triunfo en la decimosegunda etapa.

“Todos trabajamos para ganar y yo también tengo piernas, tengo un gran equipo, no solo para el sprint sino para la general. Para mis sprint con Marc, que le llamamos ‘colocator’, porque hace de todo y lo hace perfecto, es un gran compañeero y Rui que lo hizo hoy excelente”, comentó en agradecimiento al australiano que lo posicionó en la cabeza de la carrera.

El ciclista boyacense le dio la victoria número 38 a colombia en La Vuelta, la 23 de su carrera y la 32 en competiciones UCI. “Después del accidente no era fácil coger la condición para ganar una etapa en una Gran Vuelta y aquí estoy”, señaló instantes después de su triunfal llegada a Zaragoza.

Le agradeció a toda su familia y extendió un mensjae a todo el país. “Quiero mandarle un saludo a toda la gente que me sigue, que me escribe esos mensajes, que me admira. Esto va para toda Colombia”, concluyó.