Hamilton Ricard sobre James Rodríguez: “Hace rato no juega, le va a costar”

Hamilton Ricard, histórico delantero colombiano, estuvo en los micrófonos de El Alargue de Caracol Radio, dialogando sobre la primera fecha de Eliminatorias, quiénes deberían estar en el once titular y recordando la histórica goleada ante Argentina, que ya cumple 30 años.

Venzuela, ¿Es clásico?

Sí, yo creo que es el clásico de nosotros. Por cercanía, por todo y el clásico de nosotros siempre ha sido Venezuela. Ellos siempre se lo han jugado como un clásico, como lo que es. Puede ser un clásico, a pesar de que uno gane más que otro. Yo lo veo así por cercanía, por cómo lo toman ellos, se juegan la vida. Es el partido de la vida y para nosotros debe ser el clásico, junto a Ecuador, por cercanía. Todos somos clásicos los que estamos aquí cerquita.

Además de Luis Díaz, ¿Qué otro jugador quiere ver?

Yaser Asprilla me llena mucho, junto con Luis Díaz. Los centrales también, Cuesta y Lucumí. Creo que tienen un nivel muy bueno y son jugadores de otras características y siempre genera expectativa verlos en la Selección.

¿Se debe jugar con un “10″?

Son muy buenos los tres (James, Quintero y Carrascal). Nosotros sabemos que a Quintero el tanque no le da para jugar los 90′ minutos. Eso lo saben los argentinos y todo el mundo, entonces lo saben usar lo que da, la media hora, los 45 minutos que dé. Carrascal ha mejorado mucho, al Carrascal que alguna vez estuvo en River, viene de Rusia y viene muy maduro. Es un jugador diferente, más agresivo, va más a los espacios. Viene y recibe la pelota, pero también sabe ir a ser receptor. Lo de James, qué le vamos a descubrir a James. Sabemos que, si está físicamente bien, nos puede dar mucho. Yo creo que tenemos tres muy buenas alternativas y que el profe escogerá la mejor. Yo creo que se va a inclinar por James.

¿Jugaría con un volate mixto y Lerma, o dos volantes de recuperación?

El fútbol ha cambiado. Dos volantes de recuperación no pone nadie ya. Se juega con un cabeza de área y un volante de ida y regreso. Yo creo que volver a jugar con dos volantes de marca es retroceder mucho. Pienso que él va a jugar con un cabeza de área y los volantes tienen capacidad de ida y vuelta. El fútbol ha cambiado y se ha venido demostrando. Tener dos volantes de marca es dar mucha ventaja.

La hora ¿Sigue afectando?

Unos dirán que están acostumbrados a jugar en los climas y todo, pero siempre hace diferencia. Cuando no estás acostumbrado, se siente el ahogo. Es bravo, es jodido. El oxígeno no te llega muy bien por el calor y la humedad y la temperatura. Anteriormente cuando jugábamos la eliminatoria, la mayoría jugábamos en Colombia. Estábamos acostumbrados a jugar en ese clima, entonces es más fácil adaptarse. Hoy en día les cuesta, porque me lo dijo Ñol Solano. Me dijo que si la mayoría de jugadores juegan en Europa, por qué juegan a esa hora en Barranquilla. A ustedes les va a afectar también. Entonces me parece que sí juega un papel fundamental.

¿Cómo prefiere que juegue Cuadrado?

Es difícil. Juan Guillermo terminó jugando como lateral en la Juventus. A medida que va pasando el tiempo, uno va sufriendo una metamorfosis, lo mismo le pasó a Di María y Cristiano Ronaldo. Ya el tiempo va cambiando y creo que Juan Guillermo de interior juega bien, o de pronto de lateral. El problema es que el cuerpo va sufriendo ese cambio y el mismo jugador fogoso, que recién empezó, no se ve. Es un jugador con más inteligencia que ha aprendido cuándo soltar la pelota, no carretear tanto. Nos puede dar la mano. No me atrevería a decir qué sería lo mejor. Si juegas de interior, tienes que aprender a jugar a uno o dos toques. El interior no puede carretear tanto, hay que darle transito rápido a la pelota ahí y a veces Juan Guillermo se excede mucho. Ahí tendría que ver a qué pacto llegaría con el técnico.

Luis Díaz, ¿el único indiscutible?

Yo te diría que pondría lo mejor. Los que mejores vienen en alto nivel. Los que están jugando. Apelar a la memoria futbolística está bien, porque hay jugadores que vienen a la Selección y les va bien, pero siendo el primer partido, con Venezuela, yo tendría que apelar a los que mejores vienen y a los que más ritmo de competencia tengan. Tienes que empezar a golpear de primera. Por ejemplo, James que hace rato no juega, le va a costar. No es lo mismo los entrenamientos que los partidos. El ritmo de competencia, la distancia. No es lo mismo la competencia que los entrenos. Los entrenos es una cosa donde la gente se cuida, nadie te va a pegar una patada. Yo apelaría a los que mejor vengan en el momento porque necesitamos comenzar a golpear de entrada.

¿Le da pereza hablar del 5-0?

Nadie vive de eso. Es bonito recordar los buenos momentos, porque nadie se esperaba el 5-0. Al menos el resultado no, sí esperábamos ganar. Esos son momentos sublimes y hay que recordarlos como hacen los brasileros, los uruguayos, los argentinos, los alemanes. Acordándose de momentos sublimes, la historia no hay que olvidarla. Hay que hablarlo, eso te refresca la memoria y te da ese plus. El jugador mira eso y dice, uy mirá tan bacano. Vamos a seguir ese sendero. A seguir como en el mundial, que metimos goles y recordar que James fue el goleador, que llegamos a cuartos. Todos esos momentos sublimes te levantan el ego. Hablar del 5-0 no me da pereza nunca.

