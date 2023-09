Campesinos son víctimas de retenes ilegales por parte de los grupos armados en Segovia

Entre los sectores de El Diamante y El Aporreado, entre los municipios de Segovia y Remedios, Nordeste de Antioquia, desde hace seis meses los campesinos están siendo víctimas de retenes ilegales por parte de los grupos armados.

El alcalde de Segovia, Didier Osorio Giraldo, quien recientemente denunció amenazas por parte del Clan del Golfo, aseguró que los ilegales están prohibiendo el ingreso a ciertas zonas rurales del municipio.

“Esto nos está imposibilitando poder ir a ciertas zonas rurales, hacer desplazamientos, porque no está garantizada nuestra seguridad. A la zona norte del territorio de Segovia no podemos acceder en estos momentos porque hay unos sitios críticos donde constantemente estos grupos están haciendo retenes ilegales y no nos permiten llegar y hacer presencia”.

Por un lado, los campesinos tienen miedo debido a la poca presencia de la fuerza pública y por el otro, en medio de los retenes ilegales son víctimas de hurto e intimidaciones. El alcalde Osorio Giraldo aseguró que sus colaboradores también han sido víctimas de los retenes ilegales, extorsiones y hurtos.

Finalmente insistió en que si bien hay presencia del Ejército y la Policía no hay la suficiente para garantizar la seguridad de los pobladores del Norte y Nordeste antioqueño.