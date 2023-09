Fiscalía engañó a juez para interceptar exempleadas de Laura Sarabia: abogado del Río

Miguel Ángel del Río habló en Caracol Radio sobre la amenaza que tiene en su contra y sobre el caso de Laura Sarabia. Recordemos que el abogado participa en la defensa de unos de los involucrados en la investigación que se adelanta por el uso del polígrafo a dos exempleadas de Sarabia y por las chuzadas ilegales.

Este caso en particular ha sido bastante polémico, dado que Sarabia era la jefe de Gabinete del gobierno del presidente Petro. El abogado, además, habría sido buscado por el fallecido Óscar Dávila, coronel de la Policía Nacional.

Sobre la medida de cárcel solicitada en las últimas horas por la Fiscalía por las interceptaciones consideradas como ilegales, el abogado aclaró que: “Yo defiendo a dos miembros de la Dijin y esto hay que contextualizarlo un poco. Las capturas están relacionadas con dos hechos diferentes. Uno de ellos es por la denuncia del hurto de Laura Sarabia, que tiene que ver con miembros de la Dijin en Bogotá”.

Del Rio comentó que miembros de la Dijin no participaron. “Lo que yo asumo en defensa está relacionado con los miembros de la Dijin y por donde se dieron las interceptaciones ilegales en contra de la señora Marelbys Meza. Lo que yo he advertido desde un principio y lo voy a demostrar este próximo martes, que tenemos nuestra intervención como defensa, es que si bien es cierto que estas señoras fueron interceptadas ilegalmente, los miembros de la Dijin no tuvieron injerencia en eso”, explicó

Además, reveló que: “Una fuente humana, diferente a la fuente que se establece en el caso de la Sijin, les entrega esa información, les entrega esos números. Para mí la relación de esos números está dirigida desde el propio fiscal del caso”

En relación con quién dio la orden para chuzar a las exempleadas de Laura Sarabia, dijo que está información por ahora no se ha podido establecer. “Alguien evidentemente dio la orden, eso es una realidad, porque no van a llegar unas líneas por combustión espontánea a un proceso.”