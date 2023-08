Sectores del Congreso rechazaron el regreso de Laura Sarabia al Gobierno Petro

Esta tarde 6AM de Caracol Radio conoció que la ex jefa de gabinete, Laura Sarabia, será la nueva directora del Departamento de Prosperidad Social, esto luego de que en meses pasados saliera del Gobierno Petro por el escándalo del polígrafo y las revelaciones del ex embajador Armando Benedetti sobre el presunto ingreso de dineros irregulares a la campaña de Gustavo Petro.

Ante esto, sectores del Congreso calificaron como sorpresivo el anunció y cuestionaron el regreso de Sarabia al gabinete.

Justamente, el representante por el Centro Democrático, Juan Espinal, mencionó que Laura Sarabia debería estar aislada del Gobierno hasta no terminarse el proceso que se adelanta en su contra.

“Me parece una un reto retar a todo el país nombrando a Laura Saravia en Prosperidad Social, creo que ella debería estar aislada completamente del gobierno nacional hasta tanto no termine el proceso que se está adelantando en su contra en la Fiscalía”.

Por su parte, Carlos Felipe Quintero, representante a la Cámara por el Partido Liberal, calificó como sorpresivo el regreso de Laura Sarabia al gabinete de Gustavo Petro.

“Nos toma por sorpresa, no sabíamos me estoy enterando. Pero yo creo que lo más sano es esclarecer los hechos ocurridos anteriormente en el proceso que ella está vinculada, el proceso judicial. Esperemos que esto se aclare primero porque una tormenta más de estas no la aguanta el país.”

De otro lado Juan Carlos Wills, representante a la cámara por el partido Conservador, aseguró que el gobierno tiene que tener gente que interlocute con los demás partidos en su gobierno.

“Bueno todavía lo que no sabe el país es lo que pasó con el escándalo anterior y yo creo que hoy lo que tiene que ver el Gobierno es pensar cómo hacer cambios de gabinete con ministros de verdad, que se conecten con la clase parlamentaria, con los partidos políticos y con las reformas que quiere tramitar el gobierno”.

Así mismo, Duvalier Sánchez, representante del Partido Verde, señaló que en este momento es inoportuno el nombramiento de Laura Sarabia en el Departamento de Prosperidad Social.

“Impredecible a veces los cambios que tiene el presidente, él tendrá las razones digamos bien definidas, creo, desde mi punto de vista, que era un poco inoportuno hasta que no se esclareciera digamos todos los hechos que motivaron su salida. El DPS es la cartera más importante en términos de política social, la que maneja billones de pesos, así que el presidente esperemos que sepa lo que está haciendo”.

Aún así, Alejandro Toro representante a la Cámara por el Pacto Histórico, respaldó el regreso de Laura Sarabia al gobierno.

“Yo creo que lentamente se ha ido comprobando que hubo un entrampamiento también, se han ido cayendo las mentiras y continúa la investigación. Una mujer que no se ha escondido en ningún momento, que ha dado la cara cuando ha sido citada por la Fiscalía o los diferentes estamentos de la justicia, y mostró ser una persona también muy ejecutiva y muy eficiente al lado del presidente y yo creo que va a dar muy buenos resultados en el DPS”.

Sumado a esto, el congresista del Pacto Histórico señaló que el presidente tiene la autonomía para establecer los cambios que considere en su gabinete y destacó el futuro nombramiento de Cielo Rusinque como nueva jefa de gabinete.