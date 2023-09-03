Guala de Córdoba será reforzado para operaciones antiextorsión

Con el objetivo de aumentar su capacidad operativa en la lucha contra las extorsiones que frecuentemente se presentan en todos los municipios, el grupo Gaula de Policía en Córdoba se encuentra en un proceso de fortalecimiento, así lo anunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

El funcionario afirmó que, en la actualidad, los nuevos integrantes de esa unidad policial están en un proceso de instrucción en operaciones antiextorsión y antisecuestro, para neutralizar a los grupos delincuenciales que en el presente año han venido extorsionando a ganaderos y comerciantes en el departamento.

“Con este refuerzo fortalecemos la capacidad operacional de esta importante unidad para enfrentar el delito de la extorsión en todo Córdoba, estamos fortaleciendo nuestra fuerza pública para garantizar seguridad a la población”, sostuvo el ministro

Aunque las cifras de extorsión están por debajo del 40% durante este año, las autoridades han reconocido que hay subregistro con relación a ese delito que diariamente afecta a cientos de personas en el departamento y que, en un alto porcentaje, las víctimas no denuncian por temor a las amenazas de los extorsionistas.

En Córdoba, los organismos de seguridad han establecido que las llamadas extorsivas que reciben comerciantes, ganaderos, docentes tenderos y ciudadanos del común, son realizadas desde varias cárceles.

Para frenar ese delito en el departamento, el ministro afirmó que 100 uniformados están en entrenamientos para reforzar la capacidad operativa del Gaula de la Policía, sin especificar cuántos serán asignados a Córdoba, porque una parte del mencionado contingente iría a Antioquia y Chocó.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez estuvo en Montería participando, junto a los Gobernadores de Córdoba, Orlando Benítez, y Antioquia, Aníbal Gaviria, en el segundo seguimiento al Plan de Territorialización de la Política Nacional de Seguridad, Defensa y Convivencia en los departamentos de Córdoba, Chocó y Antioquia.