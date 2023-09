Vanessa Córdoba: “Quien llegue, sea hombre o mujer, debe estar actualizado”

Vanessa Córdoba, portera de Atlético Nacional que disputará la Copa Libertadores Femenina, estuvo en los micrófonos de Caracol Deportes, dialogando sobre la no continuidad de Nelson Abadía y cómo será la participación de los equipos colombianos en la Copa Libertadores Femenina.

Sobre la salida de Nelsón Abadía, la arquera de 28 años afirmó que así son los ciclos en la vida, tienen un inicio y un final: “Los ciclos inician y se acaban a pesar de que los resultados sean buenos. La Selección logró grandes cosas en estos años gracias al esfuerzo de todos, de aquellas jugadoras que salieron del país para seguirse preparando y sacar lo mejor de sí. Yo creo que esa es la tranquilidad. Afortunadamente el ciclo fue bastante exitoso, pero creo que es hora de darle un espacio distinto, así como cuando uno toma la decisión de irse de un club donde estuvo mucho tiempo”.

Acerca de quién deberá reemplazar al técnico vallecaucano, Vanessa aseguró que sea quien sea, hombre o mujer, deberá estar al día con el fútbol moderno: “Para mí, la decisión final se tiene que tomar con relación a las aptitudes que tengan las personas. Que estén preparadas y que estén actualizadas, que es algo que nos falta. Estar constantemente actualizándonos, sobretodo en el fútbol femenino, donde hay muy pocos estudios. Quien llegue, sea hombre o mujer, que esté actualizado y que esté capacitado, o que esté abierto a recibir esta capacitación”.

¿Cómo ha sido la preparación para la Libertadores?

Han sido bastante exigentes estos tres meses que hemos tenido, pero nos han caído de perla. Primera vez que estoy en un equipo en el que tenemos tanto tiempo de preparación. Usualmente la dinámica de nuestra liga no nos lo permite. Creo que todos tenemos máximo un mes, con la excepción del América, pero esta vez hemos podido trabajar el aspecto físico, que es algo que nos afecta a nivel de Suramérica, y es la oportunidad de conocernos a nosotras, con los refuerzos que han llegado, que han sido magníficos, y seguir construyendo este equipo que seguramente hará un muy buen papel en la Copa Libertadores Femenina.

La llegada de Ángela y Yoreli

Con Ángela ya nos conocemos desde la liga pasada. Es con la que más conecto en la línea defensiva y nos entendemos. Es zurda, pero no tiene miedo de jugar con la derecha y eso nos ha salvado más de una vez. Es muy atlética y se nota la huella deportiva que tiene de estados unidos. Eso nos ha aportado un montón, no sólo en los partidos, sino en los entrenos y en la exigencia que nos ponemos entre nosotras mismas.

Con Yoreli, me alegra muchísimo que haya vuelto. Creo que merece una oportunidad así frente a Colombia. Tiene muchas ganas de mostrar el gran fútbol que tiene, además de tener compañeras alrededor que lo entienden y se lo valoran.

Ana Guzmán y su llegada al fútbol alemán

De Ana todavía no sabemos y estamos a la expectativa y todas las que llegan al equipo llegan muy tranquilas y con confianza. Es un grupo muy sano y muy unido. Esperamos con los brazos abiertas a las que crea el staff que pueda llegar a ayudarnos.

¿Quién deberá entrenar a la Selección Femenina?

Mi mensaje siempre ha sido enfocado a que es un tema de oportunidades. Quienes las tomen, sean quienes mejor estén preparados. La discusión que hay alrededor de las mujeres dt es muy interesante porque asumimos que, si son hombres, son buenos, cuando no necesariamente es así. Que sean mujeres no significa que sean novatas o que sean malas. Para mí, la decisión final se tiene que tomar con relación a las aptitudes que tengan las personas. Que estén preparadas y que estén actualizadas, que es algo que nos falta. Estar constantemente actualizándonos, sobretodo en el fútbol femenino, donde hay muy pocos estudios. Cuando hablamos de la preparación física, casi no tenemos datos de la preparación física de las mujeres, entonces cuando vas a preparar a una joven de 14 años, no sabes hacia donde apuntas. Casi siempre el argumento es, lo que hacen los hombres y un poquito menos. Eso ya se queda corto. Que no tengamos estas cifras, o estudios, que no se sepa cómo afecta la menstruación, todo esto hace parte de nuestro juego. Quien llegue, sea hombre o mujer, que esté actualizado y que esté capacitado, o que esté abierto a recibir esta capacitación.

