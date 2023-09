Gobierno asignó mas de $100 millones para cumplir con el PAE a estudiantes de La Guajira

Bogotá

El Gobierno Nacional asignó más de $100 mil millones para garantizar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) a más de 215 mil estudiantes de todo el departamento de La Guajira, durante el calendario académico.

Los recursos beneficiarán, especialmente, a estudiantes de las cuatro entidades territoriales certificadas en educación (ETC) del departamento: La Guajira, Riohacha, Maico y Uribia.

Asimismo, $18 mil millones, serán asignados para la atención del programa durante el receso escolar en el mes de diciembre.

La Unidad de Alimentos Para Aprender, entregó un balance de la ejecución del programa en el departamento, revelando que durante la vigencia 2023, se han beneficiado 215.274 estudiantes. “De los 262.078 registrados en el Sistema Integrado De Matrícula SIMAT, lo que representa una cobertura promedio del 82,1% a través de la ejecución de las cuatro entidades territoriales certificadas en educación (ETC) del departamento: ETC La Guajira: 83.644 estudiantes, ETC Riohacha: 40.561, ETC Maicao: 33.256 y ETC Uribia: 57.813″.