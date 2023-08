Habilitan primer tramo del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín

La ciénaga de Mallorquín abrirá sus puertas al público a partir de este fin de semana para que propios y visitantes recorran sus senderos y disfruten los recursos naturales que ahí se preservan.

El alcalde Jaime Pumarejo explicó que tras la presentación previa que se hará a medios de comunicación este jueves, la ciudadanía y turistas podrán visitarlo durante los fines de semana.

“Durante este mes iremos conociéndolo los fines de semana — las visitas— y a partir del próximo mes estará abierto al público en su totalidad con todas las áreas complementarias terminadas”, expresó.

Agregó que antes de finalizar el año se podrá empezar a tener deportes acuáticos, así como avistamiento de aves, actividades que se harán respetando el entorno natural.

“Este es un espacio de la naturaleza el cual nosotros vamos a visitar. Tenemos que asegurarnos de no dejar residuos, tenemos que contemplar la naturaleza en comunión con ella, es decir, no hacer ruidos indebidos, no alterar el balance de los recorridos”, dijo.

Respecto al ingreso a la ciénaga el mandatario distrital señaló que “iniciamos sin costo hasta que terminemos de definir cuáles serán los costos del Ecoparque. Esperamos que antes de que finalice el año demos el anuncio. La etapa inicial será gratuita”.

