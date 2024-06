Dueño del Pereira criticó a Leonel Álvarez: “Quería que le revivamos a Maradona y a Pelé”

Álvaro López, dueño del Deportivo Pereira, lanzó unas fuertes declaraciones en contra de Leonel Álvarez, quien dejó de dirigir al equipo y este lunes fue confirmado como nuevo director técnico de Emelec de Ecuador. López aseguró que sus negociaciones con el equipo de Guayaquil venían desde antes de terminar el campeonato.

El dirigente añadió que hoy cuentan con un entrenador más preparado y también un ser “más humano”, refiriéndose a la llegada de Luis Fernando Suárez en reemplazo del exjugador de la Selección Colombia.

“Si ustedes bien recuerdan, el asistente técnico salió apenas nosotros, empezando Liga a abrir el paraguas antes de que cayera el aguacero. Pero esos jugadores que ellos no pidieron fueron los que nos llevaron y los que nos van a hacer campeones. Hay que ser muy cuidadoso con los jugadores. Él ahora sale a decir, ‘yo pedí cinco jugadores y no me los trajeron’. Quiere que le revivamos a Maradona y a Pelé, que le traigamos a Messi y a Ronaldo, era buscar una justificación para lo que él ya tenía por hecho, irse para Ecuador a Emelec”, apuntó con dureza.

Y agregó: “Emelec no le apareció la propuesta después de que nosotros llegamos a un mutuo acuerdo para dar por terminado un contrato, eso ya venía caminando antes del partido del Bucaramanga, yo ya sabía. Luego es como buscar reventar un contrato pidiendo los personajes que yo le estoy diciendo para que entre en incumplimiento”.

Y añadió sobre su condición humana. “La mentira permanece hasta que la verdad florece, las cosas caen por su propio peso. Ya él se fue lastimosamente pero quien llega creo que tiene mucho más camino y tal vez un ser más humano”.