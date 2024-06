¿Quiénes serán los grandes perdedores de la reforma pensional?: Exministro Gaviria se pronunció

La reforma pensional tuvo una aplastante victoria en el Congreso y con esto fue aprobada el pasado viernes 14 de junio. El proyecto de ley, que hacía trámite en el legislativo, logró un total de 86 votos a favor, frente a unos 32 en contra. Además, en la plenaria desde la Cámara se presentaron unos 69 sufragios en blanco.

La iniciativa ha mantenido fuertes opositores, quienes dieron su postura desde que se compartió el texto. Pese a esto, el proyecto de ley y el Gobierno lograron el visto bueno. Por ahora, lo que resta en el proceso de la reforma pensional es que sea sancionada por el presidente.

No obstante, este paso en pocos días ya se encuentra con dificultades, pues quienes desaprueban la iniciativa han señalado que la propuesta de ley será demandada ante la Corte Constitucional. El mismo Centro Democrático indicó que sería el que estaría detrás de la demanda. De este modo, la reforma corre el riesgo de terminar hundida.

Recordemos también que la reforma se aprobó poco antes de que perdiera toda posibilidad de pasar, pues dentro de poco comenzará el receso legislativo. De hecho, algunos temían que si antes del 20 de junio no se daba la votación, se hundía la propuesta en su paso por el Congreso.

Por otra parte, la manera en la que se aprobó la reforma ha sido cuestionada, pues la sesión ocurrió justo un viernes, día en el que no suelen presentar plenarias.

“Es escandaloso. El Gobierno quiere que la Cámara sea notaria del Senado para aprobar la reforma pensional sin discusión”, indicó la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.

Adicionalmente, como lo explicó en Caracol Radio la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, “la reforma pensional, que tenía mayorías, corre el riesgo de ser hundida”, dado que la votación del viernes impidió la discusión en la Cámara del texto aprobado por el Senado.

Con todo esto, hay un serio disgusto por parte de los representantes a la Cámara, quienes explican que la reforma se aprobó a modo de ‘pupitrazo’

Mientras tanto, en su paso por Suecia, el presidente se pronunció desde X sobre la reforma y detalló las dificultades que enfrentó el proyecto de ley. “Los que dicen que no se debatió la reforma pensional son los mismos que permitieron que estuviera engavetada 13 meses en el escritorio del presidente del Senado.”

¿Quiénes serán los grandes perdedores de la reforma pensional?: Exministro Gaviria se pronunció

Tras este complejo panorama, el hoy exministro Gaviria se pronunció sobre la reforma y señaló que quiénes serían los más impactados en caso tal de que el proyecto de ley sea sancionado tal como está y la demanda sea desestimada.

En ese sentido, lanzó una fuerte pregunta y explicó lo siguiente: “¿Quiénes serán los grandes perdedores de la reforma pensional? La llamada población ‘Sánduche’. No son los ricos, no son los pobres, no son ni siquiera las clases medias urbanas.”

“No han recibido subsidios, nunca han logrado una estabilidad laboral. Son los más vulnerables. Son aquellos que solo lograron contribuir entre 300 y 1.000 semanas, tienen un ahorro insuficiente y los rendimientos de ese ahorro serán usados o bien para subsidiar a los más pobres o para completar las pensiones de las clases medias y las clases altas”, argumentó el exministro.

Finalmente, mencionó que esta población está en el régimen Semicontributivo. “Son los que pertenecen al llamado pilar Semicontributivo. La población ‘Sánduche’ son los más vulnerables, los grandes perdedores de la reforma pensional.”