Subcomisión para concertar la reforma a la salud frena el reinicio de la discusión

Previo a la reanudación del segundo debate de la reforma a la salud, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, por unanimidad, una proposición que crea una subcomisión de la que participarán todos los partidos políticos para concertar un nuevo texto del proyecto.

Ante esto, Julia Miranda, representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo y autora de la proposición, aseguró que esta propuesta atiende al llamado del presidente Gustavo Petro de concertar un acuerdo nacional.

“Hemos hablado varios partidos políticos y atendiendo el llamado del señor presidente que nos hace a todos los colombianos de lograr consensos alrededor de los temas, hemos buscado presentar esta proposición en la cual solicitamos la creación de una subcomisión en la que participen todos los partidos políticos para llegar a un acuerdo sobre el texto de la reforma a la salud”.

Así mismo, Katherine Miranda, representante a la cámara por el Partido Verde, insistió en que todos los sectores deben participar de la conformación de este nuevo texto.

“Yo creo que hay que aprender a trabajar con los privados y si bien tiene un sinfín de cosas por mejorar, hay grandes aciertos y grandes aprendizajes en estos 30 años que llevamos con las EPS. Yo creo que esa curva de aprendizaje no la podemos perder. El llamado es a que no solamente se unan los partidos políticos, sino que también escuchemos el sector privado, escuchemos a las EPS, escuchemos los indígenas que a propósito en esta reforma a la salud no se les hizo consulta previa”.

Sin embargo, desde el Pacto Histórico señalaron que desde la legislatura pasada se ha querido retrasar el trámite del proyecto. Así lo aseguró el representante Heráclito Landinez.

“Desde el periodo anterior en la legislatura anterior siempre se ha querido dilatar el proyecto, y eso ha significado la lucha política por detener la reforma social. Sin embargo, el Pacto Histórico seguirá insistiendo, seguirá debatiendo y construyendo un acuerdo nacional para sacar adelante todas las reformas. Si hay algunos sectores que no les gusta la reforma a la salud, me parece que sería más conveniente que den el debate, que den argumentos y que no presenten estos obstáculos Para detener la discusión de la reforma”.

En los próximos días se conocerá quiénes integrarán la subcomisión en la que se deberá establecer nuevos acuerdos para poder reanudar la discusión del segundo debate de la reforma a la salud.