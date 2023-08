¿Qué da más guayabo el ron o el aguardiente?

El guayabo o resaca es uno de los malestares más comunes cuando una persona bebe en exceso la noche anterior. La doctora Laura Veach, explicó en The New York Times que esto se produce en el momento que la concentración de alcohol aumenta en la sangre cuando el organismo se encarga de expulsar todo el etanol que se consumió.

Además, tenga en cuenta que un individuo puede presentar síntomas como náuseas, temblores y escalofríos. La experta aclara que el dolor de cabeza es producido porque el alcohol funciona como diurético, el cual provoca deshidratación, teniendo relación con la sensación de boca seca y la popolar jaqueca que da después de tomar bebidas embriagantes.

Sin embargo, no todos los tragos son iguales y tampoco tienen un mismo proceso de elaboración, razón por la cual no tienen los mismos efectos. Hay que tener en cuenta que no todos los organismos son iguales, por lo que no se puede generalizar sobre los síntomas, lo que sí se puede hacer es identificar mediante los componentes qué bebida podría dar más guayabo.

¿Qué produce más guayabo, el ron o el aguardiente?

Para responder esta pregunta hay que mirar varios aspectos, como la cantidad de alcohol, los componentes con que están fabricados, el tipo de trago y demás. Lo primero es que ambos tragos provienen de la caña de azúcar, el ron del jugo fermentado y el aguardiente de las melazas de la misma.

No obstante, cuentan con diferencias significativas como el sabor, uno contiene el gusto natural del fermento del jugo de caña y otro es aromatizado con anís, por lo cual es su sabor característico, pero la diferencia sustancial radica en los grados de alcohol, ya que el ron usualmente está entre 37.5% y el aguardiente desde 24%.

La nutricionista Julia Almoguera, explica que entre más azúcar tenga una bebida de este tipo, el licor será absorbido de una manera más veloz por el organismo, aumentando el riesgo de primero embriagarse con más anticipación y segundo, de tener guayabo al día siguiente.

Así que, en este orden de ideas y según todo lo mencionado, el ron se lleva el premio a la bebida que más produce resaca por encima del aguardiente, esto debido a la cantidad de alcohol, el cual se absorbe mucho más rápido por el organismo debido al azúcar que contiene.