“Hay amenazas latentes”: Gobernador de Santander sobre presencia del Clan del Golfo

Bucaramanga

Tras la alerta temprana emitida por el defensor del pueblo nacional, Carlos Camargo, sobre presencia del Clan del Golfo en tres corregimientos de Santander, el gobernador Mauricio Aguilar fue enfático en decir que en el departamento no hay presencia permanente de grupos como este o el ELN o disidencias de las FARC y volvió a pedirle al Gobierno Nacional mayor pie de fuerza.

“Hay amenazas latentes en el departamento de Santander, son hechos focalizados que los hemos venido denunciado, son grupos al margen de la ley que no están en el departamento de Santander sino que hacen presencia en el Sur del Cesar, en el Sur de Bolívar, en Antioquia, en Norte de Santander, vienen y merodean y hacen presencia intermitente; generar un caos, miedo, amenazas y extorsiones”, señaló el gobernador.

El gobernador también fue enfático en decir que se tiene que fortalecer la fuerza pública pues si no se hace va a seguir debilitándose y no se podrá contrarrestar la amenaza que está latente y no se podrían sacar a estos grupos de los territorios

Dijo también el primer mandatario de los santandereanos que para las próximas elecciones territoriales hay en el departamento más de 800 puestos de votación, 457 son rurales y no se va a tener la custodia puesto a puesto por lo que insiste en que el Gobierno Nacional debe fortalecer los procesos de incorporación para que pertenezcan a la fuerza pública.

Agregó que la política de seguridad no debe ser descentralizada sino nacional porque la amenaza de estos grupos al margen de la ley viene presentándose en muchos departamentos y señaló que aunque no hay un municipio en el departamento que tenga amenazas de manera presencial, insiste el mandatario que el incremento del pie de fuerza para garantizar la seguridad para estas elecciones regionales.