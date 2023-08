Contraloría sancionará a director de UNGRD por pocos avances en reconstrucción de Mocoa

Caracol Radio recorrió el municipio de Mocoa, Putumayo, de la mano de la Contraloría General de la Nación revisando la ejecución de la obras de mitigación de riesgo y reconstrucción del municipio seis años de la tragedia que se cobró 336 personas.

Aquí, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, abrió nuevos procesos sancionatorios contra algunos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y de Desastres.

Se trata del antiguo director de la Unidad, Javier Pava Sánchez, y también de la actual cabeza de la entidad, Olmedo López.

“Estas personas no han respondido. No respondieron, no dejan monitorear el avance de las obras y tampoco están en esta reunión”, puntualizó el funcionario.

“La UNGRD es un verdadero desastre”, dijo Zuluaga, refiriéndose a las acciones realizadas por la entidad, la cual no envío representación al evento organizado por la Contraloría en el que se escucharon las voces de los veedores de la comunidad.