Vecinos de edificio en La Carolina denuncian filtraciones de agua y problemas de energía

Cartagena

El sueño de tener una vivienda propia terminó convertido en una pesadilla y un dolor de cabeza para los vecinos del edificio Carolina del Mar II, ubicado en el barrio La Carolina, en el sur de la ciudad de Cartagena, en la denominada zona del triángulo de desarrollo social.

Leidys Villadiego, contó a Caracol Radio que, pese a los múltiples requerimientos enviados por algunos propietarios, la constructora Tu Casa Proyecto no responde por las anomalías que se registran en esta copropiedad.

La afectada denunció que los apartamentos presentan filtraciones de agua porque las tuberías no son las adecuadas. De igual forma, asegura que se registran inconvenientes con el servicio de energía eléctrica y ya se ven grietas en algunas paredes y pisos superiores.

“La capacidad de la tubería no alcanza para tanta agua que se produce a través del alcantarillado. Estamos cansados con el mismo problema, una vecina incluso me envió un derecho de petición porque dice que mi apartamento le está afectando al de ella con filtraciones de agua. Necesito que la constructora venga a revisar porque yo también estoy afectada o sino que me devuelvan mi plata”, manifestó Villadiego.

La mujer indicó que se vio obligada a desocupar su apartamento ante las afectaciones de salubridad, malos olores y los problemas en el servicio de energía.

“Tomé la decisión de mudarme de mi apartamento para poder hacer los trabajos por los constantes problemas hidráulicos, filtraciones de agua y malos olores. Con la energía, los electrodomésticos hacen corto, las conexiones no son las adecuadas. La constructora ha hecho caso omiso, ellos tienen otros proyectos acá esperamos que sean capaces de darnos una respuesta y gestionar”, puntualizó Leidys Villadiego.