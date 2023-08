La Iglesia Católica en Nariño pide mayor presencia del Estado en Nariño

Pasto-Nariño

El obispo de Pasto, monseñor Juan Carlos Cárdenas Toro, destacó la importancia de la instalación de la instancia regional de monitoreo y verificación del cese al fuego entre el ELN y el Ejercito en Nariño.

En dialogo con Caracol Radio, monseñor Cárdenas Toro indicó que si bien el mecanismo no soluciona el conflicto, es importante para esta región y permitiría bajar la intensidad del mismo como está pactado en la mesa de negociación.

“El monitoreo se enfoca en acciones concretas que llegaran a violar lo pactado y de manera preventiva entre las fuerzas del Estado y ELN que son las partes que están sentadas en la mesa.

Aclaró que la Conferencia Episcopal aceptó la invitación a participar en dichas instancias pero su papel será de acompañamiento, agregó que es necesario que el Estado haga mayor presencia en el departamento.

En @CaracolPasto Monseñor Juan Carlos Cárdenas, obispo de Pasto habló del papel que jugará la Iglesia Católica la instancia regional de verificación del cese al fuego con el ELN que se instaló en Nariño pic.twitter.com/UweF3JoRuf — Caracol Pasto (@CaracolPasto) August 28, 2023

“Este acompañamiento, no nos impide que hagamos un llamado a los grupos ilegales y al Estado a que haga una presencia que no sea armada sino inversión social ante la crisis que viven las comunidades. Es claro que la coca no está siendo lo que fue en su momento como medio de subsistencia para estas poblaciones”. Ante ello es necesario que replantee salidas que le permitan vida digna a las comunidades añadió.