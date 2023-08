Carperos amenazan con instalar paraguas y sillas en Playa 5 de Bocagrande

Cartagena

Los carperos de Bocagrande amenazaron con instalar paraguas y sillas en la nueva Playa 5, primer balneario intervenido por el megaproyecto de Protección Costera. El anuncio lo hizo la Asociación de Carperos de Cartagena (Asocarbis) pese a que esta zona todavía no ha sido habilitada para bañistas, situación que tiene afectado económicamente al gremio por el cese de sus actividades.

“El tema es desalentador porque el Distrito no se mantiene en una posición, tienen un solo desorden pues no se tiene claridad cuál es el contratista que va a instalar las boyas en la nueva playa. La Dimar nos pasó una serie de requerimientos donde se constata que la autoridad marítima ha cumplido con los lineamientos de la Alcaldía, esto deja entrever que no hay una comunicación fluida”, expresó Roberto Teherán, presidente de Asocarbis.

El gremio denunció ante los micrófonos de Caracol Radio que la Alcaldía de Cartagena incumplió el último acuerdo que estipulaba que a finales de este mes se iba a poner al servicio la playa 5 en Bocagrande.

“El acuerdo fue que el día 30 de este mes o más tardar el 2 de septiembre ya playa 5 estaría habilitada, ya tiene concepto técnico favorable de la Dimar. Solo falta habilitarla con las boyas, pero solo hasta la semana pasada radicaron un documento para que la autoridad marítima diera el concepto nuevamente. Mientras esto ocurre tenemos una emergencia social porque carecemos un sitio de trabajo digno”, explicó.

Cabe recordar que solo se habilitarán 200 metros lineales de esta playa por los problemas de erosión registrados luego de las obras del proyecto de Protección Costera. Por su parte, los carperos siguen presentando millonarias pérdidas económicas porque aún no han podido regresar a su lugar habitual de trabajo en el balneario.