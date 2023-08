Petro no cierra puerta a posibles cambios en terna para fiscal:”Estamos en la reflexión”

Colombia

En entrevista con la Revista Cambio el presidente Gustavo Petro habló las críticas que ha recibido por sí inasistencia a algunos eventos y sobre los interrogantes sobre su estado de salud. Al mandatario le preguntaron sobre cuál es la situación de salud que lo ha llevado a cancelar su participación en eventos o incluso la agenda. Respondió: “No, no es nada grave y no es lo mismo siempre”. En ese mismo punto mencionó que los problemas, en la agenda, en un principio eran por inexperiencia de personas de su equipo.

“…Por ejemplo en las giras internacionales los equipos empiezan a organizar como si uno no durmiera. A exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, dijo el mandatario.

Adicionalmente indicó que no tiene ningún problema de salud mental, incluso indicó que no sufre de depresión tal como se ha sugerido desde algunos sectores.

“No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento, me rompieron una cama (risas). Entonces Ingrid está completamente equivocada”.

Gustavo Petro aseguro estaría siendo vigilado de manera sigilosa y que a sus antecesores no se les seguía de la misma manera.

“…Yo lo que siento es una prensa que decidió vigilar como la Policía. Que considera que Petro porque es de izquierda, entonces tiene que ser vigilado de una manera diferente. Vamos a poner un ejemplo: alguien está siendo cuestionado porque fue sobornado por unos dineros de una multinacional siendo presidente, es un problema gravísimo, o peor, alguien está siendo cuestionado porque siendo presidente de la república permitió que se mataran miles de jóvenes. Y en cambio Petro porque es de izquierda, entonces que si se tomó unos tragos, que además no suelo hacerlo, o si la esposa se hizo unos masajes. Nosotros siempre tenemos unidades del Estado cuidándonos, por protocolo presidencial. ¿Cómo llega ese video a manos de una periodista? Que no es nada malo, digamos. Pero saben que eso va a ocasionar unos comentarios y un estilo incluso de imagen que quieren reproducir. ¿Cómo llega? Estamos vigilados. Esa es la verdad”.

Además no descartó un eventual cambio en la terna para fiscal que presentó a la Corte Suprema de Justicia, la cual está compuesta por Ángela María Buitrago Ruiz, Amparo Cerón Ojeda y Amelia Pérez Parra. En el diálogo se le preguntó si existe una contradicción en que terne a Amparo Ceron, quien investigó en el pasado el caso Odebrecth, y no habría generado grandes avances en la indagación de este caso.

“Estamos en la reflexión porque hay otros elementos que quiero ver en este momento”, dijo el mandatario.

Finalmente dijo que no se puede descartar la existencia de un plan para atentar contra el fiscal Francisco Barbosa.