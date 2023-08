Rubiales explica el beso a Hermoso: Ella me acercó a su cuerpo y le dije, ¿Un piquito?

Luis Rubiales (Photo by Marc Atkins/Getty Images,) / Marc Atkins

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sorprendió a todos en la asamblea general este viernes 25 de agosto, al anunciar que no dimitirá, después de sus polémicos gestos durante la final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023.

El presidente se disculpó por los gestos, en los que se tocaba los genitales, en el palco después de que España venciese a Inglaterra en la final: “Nunca me había comportado así, la emoción era grande y todo lo que habíamos sufrido era mucho. Perdón, no me justifico”.

El beso a Jenni Hermoso

Lo que llamó la atención de todos, fue su versión de la historia sobre el beso con Jenni Hermoso. Además, Rubiales aseguró que fue un beso consentido y lo comparó con “un beso a sus hijas”.

“Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido, esta jugadora falló un penalti y yo tengo una gran relación con todas las jugadoras, hemos sido una familia durante más de un mes y tuvimos momentos cariñosos en esta concentración”, aseguró durante su intervención.

Rubiales relató la acción y como se inició tras un acto de la futbolista que le levantó del suelo entre abrazos. “Y casi nos caemos y, al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Le dije olvídate del penalti. Me contestó eres un crack. Yo le dije, ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo”.

Por último, Luis Rubiales comparó la acción con un beso a una de sus hijas: “El deseo que podía tener ese beso, es el mismo que podía tener dándole un beso a una de mis hijas. Ni más ni menos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio”.