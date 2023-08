Luis Rubiales no se guardó nada: “El falso feminismo es una lacra en España”

Continúa la polémica en cuanto a Luis Rubiales y su decisión de no dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), tras el beso a la futbolista Jenni Hermoso durante la gala de premiación del Mundial Femenino.

En una conferencia de prensa citada de urgencia, el directivo setenció vehemente que no dejaría su cargo por presiones externas entorno a una situación que fue “consentida”, además de cumplir con “la mejor gestión del fútbol español”.

Precisamente en su discurso apuntó fuertemente contra el “falso feminismo en España”. Por un lado indicó que el polémico beso “es el mismo” que le daría a una de sus hijas y agregó que por ello “no hay deseo ni posición de dominio”.

“El beso, el pico, más un pico que un beso. Por su puesto quien vea el video entenderá que ante 80 mil personas en el momento y millones de manera televisada, ante toda la gente que había allí, ante mi familia, parte de mi familia, mis hijas. El deseo prácticamente es el mismo dándole un beso a una de mis hijas, ni más ni menos. Por lo tanto no hay deseo y no hay posición de dominio. Eso toda la gente lo comprende aunque se esté vendiendo otra cosa, los medios que rinden pleitesía al señor Tebas y al falso feminismo de este país”, fueron sus palabras.

Y agregó: “Fue un beso espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave de todas las críticas. Fue consentido (....) Ella me levantó a mí del suelo, me cogió por la cadera, que casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Le dije olvidate del penalti, has estado fantástica y sin ti no habíamos ganado el Mundial. Me contestó eres un crack, le dije, un piquito, y dijo vale, con manotazos en mi costado y yéndose riéndose”.

Por otro lado denunció al “falso feminismo” porque “no busca la justicia, ni la verdad” y, según expresó, están aprovechando todo este lío para “ponerse una medalla y decir que estamos avanzando”. Justamente sobre esto último, le mandó un recado a varios políticos del país.

“No les importan las personas. La señora Yolanda Díaz, (Irene) Montero, (Ione) Belarra, el señor (Pablo) Echenique, se han referido a esta acción como la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente? A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados”, dijo.