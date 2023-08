Lugares en Colombia para visitar a la Virgen de Guadalupe

La Virgen de Guadalupe, originaria de México, se ha convertido cada vez más en un símbolo de la fe católica para los creyentes colombianos, quienes encuentran en ‘la morenita’ como suele conocerse popularmente, una compañía y una protección.

Debido a su creciente popularidad y al número de fieles, en nuestro país se han construido varios santuarios para que los feligreses puedan visitar a la Virgen y entregarle sus intenciones de manera personal.

Cerro de Guadalupe en Bogotá

Los cerros orientales de la ciudad no solo pueden considerarse como los mejores lugares para ver atardeceres en la ciudad, también son reconocidos por ser destinos religiosos durante todo el año.

Al oriente de Bogotá se encuentran los cerros de Monserrate y Guadalupe, en este último, como su nombre lo indica, hay una pequeña capilla consagrada en su totalidad a la Virgen de Guadalupe.

Según los historiadores, este santuario fue construido en 1656 y fue destruido en varias oportunidades por los terremotos que azotaron la ciudad en distintas oportunidades. Desde ese momento ha estado dedicado principalmente a la Virgen de Guadalupe, aunque en la década de 1940 se construyó la estatua de la Virgen María Inmaculada, patrona de la Arquidiócesis de Bogotá.

¿Cómo llegar?

Existen varias alternativas para llegar a este santuario ubicado al oriente de la ciudad, la primera es tomar la carretera hacia Choachí, un pueblo donde puede realizar distintas actividades, por la avenida Circunvalar, en dirección hacia el sur, hasta que encuentre un desvío a mano derecha, aproximadamente en el kilómetro seis, esta vía lo llevará al santuario; el camino está señalizado por lo que será sencillo de localizar.

Igualmente, puede llegar en transporte público como bus, que puede tomar en la carrera décima con calle sexta, o en taxi, hasta el punto autorizado, donde deberá caminar hasta lo más alto de la montaña.

Horarios de las eucaristías

Según la información oficial de la Alcaldía de Bogotá, cada domingo hay eucaristías a las 9:00 a.m., 10:30 a.m. y 12:00 m. Estos horarios cambian el primer domingo de cada mes cuando son a las 8:00 a.m., 10:00 a.m. y 12:00 m.

Santuarios en Cali

En la capital del Valle del Cauca existen dos santuarios que se pueden visitar si se es devoto de la Virgen de Guadalupe.

El primero es el Santuario de Dios y de la Virgen de Guadalupe, donde desde hace nueve años está una de las réplicas oficiales que existen en el mundo de la Virgen de Guadalupe. Este santuario se encuentra ubicado en el barrio San Bosco. En este lugar se reúnen los seguidores de la Virgen con el fin de homenajear a su patrona.

El segundo santuario hace parte de la congregación Mariana y se encuentra ubicado en el barrio La Nueva Floresta de Cali. En esta capilla los feligreses pueden asistir a orar de manera privada, en el horario de 2:00 a 6:00 p.m. de lunes a viernes, y de 8:00 a.m. a 12:00 m el sábado, o asistir a alguna de las eucaristías que se realizan de lunes a sábado a las 7:00 a.m. y 6:30 p.m.

Catedral de sal de Zipaquirá

Desde hace algunos años los fieles devotos de la Virgen de Guadalupe pueden encontrar en la Catedral de Sal de Zipaquirá, considerada como el segundo lugar más culto del mundo, un santuario dedicado a la ‘Patrona de América’.

La imagen de la Virgen fue donada por el mexicano Marco Antonio Mendoza en agradecimiento por las bendiciones en su vida y como cumplimiento de su promesa de ubicar la imagen en un lugar único.

La inauguración del santuario se realizó el 12 de diciembre, fecha en la que se celebra a la Virgen de Guadalupe en todo el mundo y contó con la participación de feligreses, personal administrativo y trabajadores de la catedral.

¿Cómo llegar?

Hay varias opciones para llegar a la Catedral desde Bogotá, en carro particular, en transporte público o en el tren de la Sábana. Si va en carro particular deberá dirigirse hasta el Parque Villaveces, donde encontrará la entrada a la Catedral.

Horarios

Los horarios en los que podrá ingresar a la Catedral de Sal de Zipaquirá son de lunes a domingo desde las 9:00 a.m. y la 6:00 p.m.