¿Jersson González tiene ofertas del fútbol internacional? Esto dijo

Independiente Santa Fe acumula tres victorias en lo que va de la temporada luego de imponerse 2-0 ante Envigado, en el partido válido por la séptima fecha de la Liga colombiana. Jersson González, autor del doblete que le dio el triunfo al equipo local, habló con El Alargue de Caracol Radio sobre las supuestas ofertas que ha recibido de equipos en el exterior.

A pesar de que confirmó la renovación de su contrato con Santa Fe por tres años más, se mantiene abierto a la posibilidad de buscar oportunidades en otros equipos. “Ya llegará el momento de sentarnos y aclarar, mirar qué es lo mejor para mí y para el equipo, siempre una buena sensación de mi parte”, señaló el jugador de 21 años.

Admitió que ha recibido propuestas de varios equipos, sin embargo, manifestó su deseo de permanencer con los cardenales. “Más o menos algo se escucha, pero mi presente es Santa Fe y que Dios me ponga donde Él quiera que esté, pero en este momento estoy con Santa Fe”, concluyó.

Estas fueron las declaraciones de Jersson González:

¿Podría ser fichado?

Interés de otros clubes: Más o menos algo se escucha, pero mi presente es Santa Fe y que Dios me ponga donde Él quiera que esté, pero en este momento estoy con Santa Fe.

Apectaría propuestas de otros equipos: Claro, ya llegará el momento de sentarnos y aclarar, mirar que es lo mejor para mí y para el equipo siempre una buena sensación de mi parte.

Contrato con Santa Fe: Yo terminaba contrato ahorita en diciembre y hace un mes más o menos renové mi contrato por tres años más, entonces por ese lado miraremos a ver qué acontece.

Actualidad en Santa Fe

Doblete ante Envigado: Contento con cómo se viene actuando, feliz y agradecido con la hinchada, con el profe, con los compañeros que día a día te invitan a ser mejor y que lindo poder ratificarlo en la cancha.

Aprendizaje con Hugo Rodallega: Jugador incondicional como persona, un líder dentro y fuera del campo, nos duele que esté pasando por este momento, son cosa del futbol. Yo creo que lo arropamos más que todo dándole estas alegrías y estos lindos momentos.

Trabajo con Hubert Bodhert: Todo es un proceso, un proceso trae muchas cosas y eso es lo lindo, porque si todo fuera bien en todos los partidos, de eso, más adelante vendría ese bache. Pero es bueno que estén pasando estas cosas para así mismo saber en lo que estamos fallando y poder reorganizar esa idea, ese proyecto que el profe tiene. Le estoy inmensamente agradecido y desde el inicio él se me acerco y me dijo al iniciar el campeonato que quería contar conmigo y que me podría explotar muchas cosas. La confianza que él me ha dado se lo ratifico y lo respaldo en todo el campo.

Impaciencia de la hinchada: Es entendible, en contexto, no sé cómo vaya a sonar, por ejemplo, nosotros somos ese producto que la hinchada quiere, que hace un esfuerzo grande por comprarnos la boleta, por ir a acompañarnos, la boleta puede costar 100 mil pesos, que en la semana se distribuyen en comida, y eso es muy gratificante, verlos allá apoyando y verdaderamente eso, que salgan con una sonrisa y que se puedan ir felices a sus casas. Esto es un proceso, partido a partido, puede que a veces no se den las cosas, pero siempre la disposición está y agradecimiento total hacia ellos.

Incidente del bus del equipo: Me vengo a enterar, ni idea. Nosotros nos transportamos en el bus hacia el estadio, pero hasta ahí. Hasta ahora me vengo a enterar.

Siguiente encuentro ante America de Cali: Va a ser un partido diferente, tenemos atrás los 5 o 6 partidos que han jugado y nosotros con la responsabilidad e ir a ganar porque llevamos 12 o 13 partidos de visitante que no hemos sumado y la idea es ir a cortar la racha allá. Va a ser un clásico, ya llegará mañana para mirar el análisis y mataremos al león de visitante para traernos los tres puntos.