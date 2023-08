Diego Molano en 10AM: “Bogotá está bajo amenaza de la delincuencia y del Gobierno Petro”

El exministro de Defensa y candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, aseguró que la capital se encuentra “bajo amenaza de la delincuencia que se tomó la ciudad y del Gobierno de Gustavo Petro que quiere parar los proyectos”.

El aspirante por el partido Centro Democrático aseguró, en medio del debate organizado por 10AM HOY por HOY de Caracol Radio, que la ciudad se está viendo afectada por posturas adoptadas desde el Ejecutivo que ponen en riesgo proyectos como el “la primera Línea, Regiotram, y la salud de los bogotanos”.

Asimismo, indicó que la calidad de vida en la ciudad se ha visto deteriorada producto de la administración de los alcaldes de izquierda, de los que aseguró, han gobernado la capital en los últimos 20 años.

“Ante este caos que tiene Bogotá de inseguridad, porque roban y atracan permanentemente. Caos en la movilidad, porque no se terminan las obras, necesitamos terminarlo. Así como la calidad de vida, la cual está deteriorada”, señaló Molano.

Relación con el Gobierno Petro

Molano aseguró que en caso de llegar al Palacio de Liévano tendría una relación armónica con el presidente Gustavo Petro; sin embargo, aseguró que haría respetar a la ciudad.

“Mientras el presidente le siga pagando a los delincuentes por no matar, no nos vamos a entender. Mientras quiera parar el Metro de Bogotá no nos vamos a entender. Mientras no quiera pagarle a las EPS va a ser muy difícil”, indicó el aspirante por el partido Centro Democrático.

Por último, el candidato a la Alcaldía de Bogotá aseguró que la capital en su administración podría ser el “contrapeso a lo que el Gobierno nacional quiere aplicar en el país y que está generando mucho daño”.