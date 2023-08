“Rema, rema” la canción de Manu La Habana, himno de los migrantes furtivos

Música.

El cubano chileno Manu La Habana, inspirado en la dura experiencia de su fallecida tía Laura, es el autor e intérprete de la canción “Rema, rema”. Se ha convertido en el himno de los migrantes que arriesgando hasta la vida cruzan el mar o agrestes selvas para encontrar una mejor calidad de vida.

Nació en Cuba en donde permaneció hasta que hizo el octavo grado de sus estudios, viajo a Chile y regresó a la isla para darse cuenta que era en el país austral de donde encontraría un mejor futuro.

De madre cubana y padre chileno corrió con la suerte de tener ciudadanía chilena y poderse ubicar con relativa facilidad en ese país, en el que recde desde 2003. En el sur de Suramérica encontró el amor, una de las razones para anidar en Chile.

Manu La Habana, contó que la letra la hizo en una inspirada noche en que recordó a su tia Laura, una de las miles de cubanas que se ha hecho a la mar para llegar a Miami, logro el sueño pero años después el cáncer le apagó la existencia. De la melodía dice que en la madrugada la dio por terminada cuando le fue ajustando la letra.

En “Rema, rema” manu incluye un verso de por si impactante: “Ojalá que mamá no me llame cuando cruce el mar” al que explica como el dseo de que la mamá y los seres queridos más cercanos, el migrante no quieren que se enteren de las dificultades y presión que sufren en los momentos rudos de sus travesías.

En la realización del EP lo acompaño como co productor Homero gallardo. El trabajo se encuentran las canciones: Abre Eleggua, Pensando imaginando, Tu no quieres trabajar, Bomba, Familia y el que le da el nombre al álbum Rema, rema.

Manu La Habana confía, con seguridad, que al EP le irá muy bien y dará mucho de hablar en el plano positivo de la aceptación por parte de sus seguidores y quienes lo comiencen a seguir.

A quienes ven pasar a emigrantes y les tienen desconfianza y miedo, les piden que actúen con un poco de amor y aunque hay algunos caminantes delincuentes, no son la mayoría, más bien la excepción.

A los migrantes les da fuerza para seguir adelante con el sueño de buscar una mejor calidad de vida para ellos y sus familias. Le recaca que si en sus paisese ahorcados por las dictaduras ven que no tinen futuro, lo busquen extrafronteras.