“Quieren confundir el que no vaya a un evento con que tengo supuestas enfermedades”: Petro

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Gustavo Petro respondió a la polémica que se ha generado en torno a sus inasistencias y cancelaciones de agenda repentinas. El mandatario negó que esté padeciendo problemas de salud, como sugirieron desde la oposición.

“Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento con que tengo supuestas enfermedades. No señores, al presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas”, publicó el presidente.

Al decir encerronas, el jefe de Estado hizo referencia a la clausura del Congreso de la ANDI, en Cartagena, evento al que finalmente no asistió por una molestia luego de que saliera aplaudido el fiscal Francisco Barbosa.

Sobre ese punto, de hecho, Petro enfatizó en que “cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”.

El mandatario, sin embargo, no explicó las razones de su tendencia a cancelar su agenda. Por lo mismo, sigue en pie en el Senado la proposición para solicitar que el presidente se realice un examen médico. Dicha propuesta deberá ser votada por la plenaria de esa corporación legislativa.