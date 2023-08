¿Qué tan preparadas están las construcciones de Cali para enfrentar un sismo?

Cali, Valle del Cauca

El crecimiento de las ciudades en Colombia ha sido rápido y desorganizado, son decenas las edificaciones que a lo largo del tiempo fueron levantadas sin seguir ningún tipo de criterio técnico, pero ¿esto es un factor de riesgo en caso de un temblor?

En diálogo con Caracol Radio, la geógrafa Nathalie García Millán dijo que los daños y afectaciones derivados por un sismo no deben ser atribuidos a la magnitud, sino también a la vulnerabilidad presentada por la infraestructura que en muchas ocasiones no sigue un proceso constructivo idóneo con el tipo de suelo.

Cali se ubica en el valle del río Cauca y en cercanías de la cordillera occidental, además es atravesada por diversos ríos que a su paso arrastran sedimentos y otros tipos de materiales. Según García: “Esta dinámica es la que ha configurado los suelos de la ciudad, a eso se le denomina suelos de carácter aluvial, suelos de depósito y que debido a sus características pueden tener diferentes respuestas ante un sismo”

Una de las zonas que podría verse afectada por un evento sísmico de gran intensidad es la ladera. Este territorio se extiende entre las comunas 18 y 20, donde residen cerca de 240 mil personas, conforme a los cálculos del Departamento Administrativo de Planeación de Cali.

Un sismo podría ser el detonante de otros fenómenos en la ciudad, así lo menciona la geógrafa Nathalie García Millán, quien hace alusión a los posibles movimientos de masa que pueden originarse en este sector.

Otro de los puntos que también se vería afectado es el oriente de Cali, García explica que los suelos en esta área son depósitos de arena proveniente del río Cauca y cuando ocurre un sismo de importante magnitud, ellos pueden perder la capacidad de soporte debido a su alto contenido de agua.

La profesional insiste en que una de las formas de prevenir las afectaciones es conocer e identificar el tipo de suelo del lugar donde se va a ejecutar una obra y así emplear los métodos de construcción adecuados para ello.

A su vez, Cali cuenta con un estudio de microzonificación sísmica, oficializado mediante decreto municipal de marzo de 2014, donde se divide a la ciudad por sectores, de acuerdo con su respuesta ante un eventual movimiento telúrico, además fija una serie de parámetros de diseño y construcción sismorresistentes.

De igual manera, la ciudad en 2022 participó del proyecto internacional TREQ, cuyas siglas en español refieren a Capacitación y comunicación para la evaluación de riesgos por terremotos, el cual fue liderado por la Fundación Global Earthquake Model (GEM), y tenía por objetivo hacer una evaluación del riesgo presentado por un sismo en la ciudad. Las conclusiones de este informe fueron remitidas a la alcaldía de Cali.

Bajo esa perspectiva, desde la secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres se actualiza el Plan Municipal de Gestión del Riesgo, donde se identifican las condiciones de vulnerabilidad existentes y se plantean una serie de respuestas ante posibles situaciones de peligro. Se espera que este documento se adopte a través de un decreto antes de finalizar el 2023.

Desmintiendo algunos mitos

Parte de la prevención que debe tener la ciudadanía es no caer en noticias falsas, las cuales generan pánico y temor, por ello, la geógrafa Nathalie García Millán desmintió algunas informaciones que han venido circulando por estos días en redes de mensajería instantánea.

Una de las afirmaciones más comunes es que cuando hay mucho calor es porque va a temblar, ante ello, García sostuvo que los sismos se generan por una dinámica interna del planeta y las condiciones climáticas y atmosféricas no tienen incidencia alguna.

Al ser consultada sobre la posibilidad de predecir un sismo resaltó que no existe un método científico que permita hacerlo. Sin embargo, existen los estudios de amenaza, que permiten conocer cuáles son las zonas donde existe mayor probabilidad por sus condiciones geológicas.

Puntualizó que diariamente se presentan sismos y muchos de ellos no son percibidos por la población, por lo que corresponde a un proceso natural de la tierra como planeta. La geógrafa Nathalie García Millán, invitó a la ciudadanía a no dejarse llevar por mensajes que no son verificables y mantenerse informados a través de instituciones oficiales.