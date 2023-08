Líderes indígenas denuncian que están discriminando a comunidades en la entrega de agua

En el corregimiento de Puerto López se presenta una emergencia con el suministro de agua, así lo han denunciado líderes indígena de la población asentada en Uribia, La Guajira, quienes alzan un SOS para que la administración local no permita la deshidratación de la comunidad.

La comunidad indígena de este sector acude a la misericordia de las personas que transitan por las vías principales para que con su ayuda pueda tener acceso al agua, pues dicen que deben comprar carrotanques cargados del preciado líquido hasta por un valor de 500 mil pesos.

Sin embargo, Caracol Radio conoció en entrevista con Jorge Castañeda, autoridad indígena de la zona, el alcalde Carlos Gutiérrez Turriago ha contratado carrotanques para llevar agua a ciertas zonas de Puerto López.

“Hay carrotanques que él contrata a favor de la Administración, pero no nos quieren dar agua”, precisó Castañeda.

El Líder indígena dice que ha salido a pedir agua y comida para 46 niños que hacen parte de una escuela, pero los mismos operadores de los carrotanques le dicen que no pues ya tienen una orden de la administración local.

“A veces yo me paro en la carretera para que me den agua y comida para los niños, y ellos dicen que no, que eso va para la gente que va con el señor de la Administración”, agregó.

La situación afecta a más de 1.300 personas, que pertenecen a más de 40 comunidades asentadas en Uribia, en La Guajira, por lo que los habitantes piden intervención inmediata de las autoridades nacionales.

Le puede interesar: Day Vásquez espera citación de la Fiscalía para entregar pruebas de mal manejo de dineros