Advertencia para influencers: Para hacer rifas se requiere un permiso

Colombia

Marco Emilio Hincapié Ramírez, presidente de Coljuegos, recalcó que cualquier juego de suerte y azar que se realice en territorio colombiano debe contar con el aval de la entidad.

El ejecutivo puso especial atención en los influencers (influenciadores) que, a través de redes sociales, sortean desde automóviles hasta procedimientos estéticos para aumentar su visibilidad.

“Es Coljuegos quien administra todos los juegos de suerte y azar en Colombia, ya sean promocionales, novedosos, localizados o rifas nacionales. Cualquiera que desee operar en alguna de estas modalidades, debe obtener la respectiva autorización de nuestra entidad”, enfatizó Hincapié.

Son juegos promocionales

Desde BettingGuide Colombia matizan que es importante tomar en cuenta que para que haya una rifa, no hace falta comprar un boleto. Muchos influencers piensan que si no cobran nada a su audiencia, no hay obligaciones, pero lo cierto es que sí que las hay. Un sorteo con un premio es un juego de azar, no importa como uno haya conseguido la participación.

Concretamente, este tipo de sorteo se conoce como Juegos Promocionales. En el caso de los influenciadores, el objetivo de la promoción suele ser ganar popularidad, conseguir más seguidores y en definitiva promocionar sus canales en redes sociales a través de los que se comunican con su público y consiguen ingresos.

Por tanto, antes de la realización del sorteo, cualquier persona física o jurídica debe hacer la solicitud del permiso y abonar el los derechos de explotación se pagarán sobre el valor total del plan de premios a entregar

Las consecuencias de sortear sin permiso

En sus declaraciones públicas, Hincapié señaló que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de posibles sanciones.

De hecho, la gestión de juegos promocionales sin el aval de Coljuegos puede resultar en una sanción económica de $68.945.400. Además, esto podría desencadenar investigaciones legales basadas en el artículo 312 del Código Penal, establecido en la Ley 599 de 2000.

El que de cualquier manera o valiéndose de cualquier medio ejerza una actividad establecida como monopolio de arbitrio rentístico, sin la respectiva autorización, permiso o contrato, o utilice elementos o modalidades de juego no oficiales, incurrirá en prisión de seis (6) a ocho (8) años y multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El presidente de Coljuegos hizo un llamado a la responsabilidad y recordó que los ingresos obtenidos por Coljuegos son destinados a financiar servicios de salud para los colombianos, enfatizando el lema: “Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos”.