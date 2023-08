Presidente Petro pide que se investiguen declaraciones de alias Macaco

El presidente de Colombia Gustavo Petro. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

El presidente Gustavo Petro pidió, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que se abra una investigación penal contra el ex fiscal Nestor Humberto Martinez, esto luego de las declaraciones extrajudiciales del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, en el Encuentro por la Verdad y la no Repetición organizado por la Cancillería, en las que confirmó la existencia de un complot en contra del actual presidente.

“Se habrían concertado acciones para judicializarme y destruirme sistemáticamente, con lo cual, en conjunto se pretendía afectar mi imagen de cara ante las aspiraciones políticas del momento”, señala el documento.

Ante esto también solicitó que se escuche al ex jefe paramilitar en la Comisión para la identificación de estos hechos.

Además, el mandatario presentó esta misma solicitud al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, para que desde este ente acusador también se abran las investigaciones pertinentes en relación con la existencia del complot del que habría sido parte el ex fiscal Néstor Humberto Martínez.

Sumado a esto, el jefe de estado pidió a la Fiscalía el esclarecimiento e investigación de la decisión tomada por las Autodefensas en 2001, según la cual declaraban al actual presidente junto con el Canciller Álvaro Leyva y el senador Iván Cepeda, como objetivos militares, hecho también revelado por alias Macaco.

“De haberme declarado como objetivo militar; acciones militares que, fueron fallidas por razones ajenas a la voluntad”, dice.

De otro lado, el presidente Petro pidió a la Justicia Especial para La Paz que escuche a alias Macaco para que sean esclarecidos los hechos revelados por el ex jefe paramilitar, y a partir de ello, se “adelanten acciones distintas a las transnacionales”.

Ademas, también solicitó ser declarado como víctima directa de alias Macaco por los hechos relacionados con delitos del conflicto armado.

“Que se me acredite como víctima directa en el marco de los aportes de hechos relacionados con delitos del conflicto armado ante la Jurisdicción Especial para La Paz del ex paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo”.