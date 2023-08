¿Podrá influir la visita del presidente Petro en el proceso judicial de su hijo Nicolás?

Bogota

Luego de conocer un video de la audiencia del pasado 4 de agosto, en la que un juez de control de garantías de Bogotá, le impuso varias restricciones a Nicolás Petro, entre las que se destaca, el no poder reunirse con las personas mencionadas durante la investigación de una supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de su padre; han surgido muchas dudas y cuestionamientos, sobre si dicha visita vulnera las restricciones impuestas por el juez y dificulta el proceso de colaboración con la justicia que adelanta Nicolás.

Caracol Radio consultó con abogados para verificar si se presentó alguna irregularidad en la visita registrada por parte del presidente Gustavo Petro a su hijo Nicolás Petro en Barranquilla.

Uno de los abogados consultados es Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalista de Colombia, quien fue enfático en afirmar que la reunión que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y su hijo Nicolás, no interfiere con la justicia, ni vulnera ninguna restricción impuesta por el juez, dado que, el presidente no está siendo investigado.

“La prohibición es para comunicarse con personas que estén dentro de la investigación, y el señor presidente no es parte de la investigación, de manera que no habría ningún problema. Entonces la visita no interfiere con la justicia, ni vulnera esa prohibición que ya se hizo”, dijo Bernate.

En eso mismo coincide el abogado Iván Cancino, quien también manifestó que la visita del presidente a su hijo no tiene ningún efecto que obstruya la justicia, argumentando:

“Primero porque es su papá, segundo porque el presidente de la República no es objeto de investigación por la Fiscalía, y tampoco hace parte de la matriz que se reveló. A eso se suma, que Nicolás Petro públicamente ha dicho que frente a los hechos objetos de esa medida, es decir, los aportes entregados por Santander Lopezsierra y el ‘Turco’ Hilsaca, su papá no tenía conocimiento. Así que él no ha violado ninguna prohibición establecida por el juez”, aclaró.