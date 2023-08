Jhon Solís confirma acercamientos con dos equipos de Inglaterra

Jhon Solís es uno de los hombres del momento en el fútbol colombiano. El joven volante de Atlético Nacional ha cumplido con sobresalientes presentaciones en el cuadro Verdolaga desde que fue ascendido al plantel profesional, al punto de ganarse un puesto en la titularidad y poder encontrar regularidad bajo el mando de Paulo Autuori y ahora con la presencia en el banquillo de William Amaral.

A raíz de sus actuaciones, equipos del extranjero han puesto los ojos sobre el futbolista de 18 años. Mucho se habló de un interés por parte de Talleres de Argentina, que de hecho habría hecho una oferta que no cumplió con las expectativas del conjunto antioqueño. Ojeadores siguieron detrás del mediocampista y dos equipos de la Premier League también entraron en la puja por Solís: Brighton y West Ham.

En diálogo con El VBar de Caracol Radio, el vallecaucano respondió con un ‘sí’ cuando se le preguntó por acercamientos con sus representantes de estos dos equipos ingleses. “Por la repercusión es imposible que no me dé cuenta, mi empresario me lo comunica y yo estoy concentrado en lo que tengo que hacer en la cancha”, alcanzó a contestar.

En las últimas horas cobró fuerza la versión en la que se indicaba que Nacional había aceptado la oferta de uno de estos dos equipos británicos para dejar salir a Solís por una cifra cercana a los 5 millones de dólares y las conversaciones se mantenían, superando la proposición de 3 millones que hizo Talleres.

Habrá que esperar a cómo se terminan desenvolviendo las negociaciones para que el jugador dé el gran salto directamente a la que para muchos es la mejor liga del mundo. Por el momento, el futbolista sigue preparándose y entrenando a la par de sus compañeros en el cuadro paisa. Eso sí, el equipo que desee contratarlo en Europa deberá acordar su fichaje antes del 31 de agosto, día en el que cierra el mercado en varios de estos países.