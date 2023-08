Junior: se dio a conocer la sanción contra sus hinchas por protagonizar desmanes en Techo

La Secretaría de Gobierno de Bogotá dio a conocer este martes 22 de agosto las sanciones contra los hinchas del Junior de Barranquilla, luego de los desmanes protagonizados el sábado anterior en el Estadio Metropolitano de Techo.

Y es que durante el duelo de Liga frente a La Equidad, el juez de línea Elkin Echavarría fue agredido por un objeto lanzado desde la tribuna oriental. Tras esto, el partido concluyó por falta de garantías (ya se estaba en tiempo de adición) y una persona aprovechó para ingresar al terreno de juego, mientras que en la tribuna norte se reportaron disturbios. Lo anterior obligó la intervención del cuerpo policial presente y el ESMAD.

A raíz de lo anterior, el Distrito informó en un comunicado que el Junior no podrá tener acompañamiento de su afición cuando juegue en la capital, ya sea en Techo o en El Campín, por los próximos cuatro partidos. Esto incluye no solo a Equidad sino también a Millonarios e Independiente Santa Fe.

La sanción abarca en primea instancia los duelos del 2 de septiembre ante Santa Fe y 15 de octubre frente a Millonarios.

Por otro lado serán cobradas “las sillas e infraestructura” dañada en la zona norte del escenario deportivo, mientras que el hincha que invadió la cancha tendrá “multa de hasta 5 millones de pesos y hasta 3 años sin ingreso a estadios”.

Asimismo José David Riveros, secretario de Gobierno, aprovechó para mandar un mensaje a los violentos:

“En Bogotá sólo aceptamos el fútbol en paz y no vamos a dejar pasar por alto ningún hecho que vaya en contravía de esa directriz. Así como en el pasado hemos sancionado a hinchas de los equipos capitalinos (como Millonarios la semana anterior), en esta ocasión hay sanción para la hinchada del Junior. Aplicaremos sin contemplación la Ley del fútbol, tanto a las barras, como de forma individual contra quienes empañen la fiesta en alguno de los estadios capitalinos”.

Equidad tomará medidas

Mientras se da a conocer la decisión de la Comisión Arbitral, el presidente de Equidad, Carlos Mario Zuluaga, indicó en Deportes Caracol Domingo que están analizando todas las vías legales para medidas pertinentes. En este orden de ideas se analiza la posibilidad de pedir los tres puntos “por la manera en la que se terminó el partido”.

Agregó que pedirán una revisión exhaustiva del informe arbitral, teniendo en cuenta que el juez Diego Uloa “termina el partido como si se hubiera cumplido el tiempo y demás, en una forma muy irregular, porque los jueces de línea están en el centro de la cancha, no están en su sitio, ellos abandonan inmediatamente su lugar de trabajo, se reunen con ciertas personas directivas del Junior, revisaremos las grabaciones y las filmaciones como prueba fehaciente y él no habla con nadie de Equidad, no hay ninguna explicación”.

Comunicado oficial del Distrito

“Luego de los hechos ocurridos el pasado 19 de agosto, en el partido celebrado en el Estadio de Techo entre el Club Deportivo La Equidad y el Atlético Junior, donde se enfrentaron hinchas a la Policía y una persona ingresó a la grama; la Secretaría Distrital de Gobierno y la Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, en sesión realizada en el día de hoy, disponen:

1. Se sanciona a la hinchada del Atlético Junior, con 4 fechas sin la posibilidad de ingresar a los escenarios deportivos en Bogotá.

2. Multa de hasta $5 millones y hasta 3 años sin ingreso a estadios para el hincha que invadió la cancha.

3. Se cobrarán las sillas e infraestructura afectada a la barra del Junior.

Desde el Distrito Capital, se invita a todos los seguidores de los equipos a rechazar cualquier acción de violencia que afecte el espectáculo del fútbol y atente contra la sana convivencia en la ciudad. A través del programa Goles en Paz se ha invertido 8 mil millones de pesos a lo largo de esta administración, en pro de la convivencia del fútbol, del liderazgo de las mujeres y hombres que van al estadio y que sacan adelante procesos sociales donde la cultura del diálogo prima en favor de toda la comunidad”.