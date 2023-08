Ximena Restrepo: Es un orgullo trabajar para World Athletics

Ximena Restrepo vicepresidenta de la Federación Internacional de Atletismo (Photo by Andy Lyons/Getty Images for IAAF)

Ximena Restrepo Gaviria seguirá a cargo de la vicepresidencia de la Federación Internacional de Atletismo. Junto al presidente de la Federación Española, Raúl Chapada, la colombo-chilena acompañará al presidente Sebastián Coe por un segundo periodo en el World Athletics.

En 2019, la medallista olímpica se convirtió en la primera mujer en ser elegida vicepresidencia del Mundial de Atletismo. “El 50% el consejo quedó compuesto por mujeres, una meta que nos habíamos puesto para 2027 y lo logramos cuatro años antes”, manifestó en diálogo con Caracol Radio respecto a las reformas que han permitido importantes avances en la lucha por la igualdad de género en la organización

De esta manera, la ganadora del bronce en los 400 metros planos en Barcelona 1992, recibió nuevamente un importante voto de confianza que representa a su vez una gran responsalbilidad al ser la única mujer que seguirá formando parte del equipo de cuatro directivos que estarán al mando en este periodo.

Despues de la FIFA, el World Athletics es la organización más importante del deporte mundial, una federación que hoy reafirma su compromiso con el deporte. “Es un orgullo poder estar trabajando en esta organización”, afirmó Restrepo.

Finalmente, habló del apoyo que se le da los deportistas en el continente sudamericano. “Los atletas nos tocan trabajar con las uñas para hace cosas y las federaciones muchas veces no están al nivel que el atleta de alto rendimiento necesita”, concluyó respecto a la difícil realidad que se vive en Colombia.

Estas fueron las declaraciones de Ximena Restrepo:

Impresiones tras su reelección: Muy contenta. Honrada que tantas personas hubieran confiado en mí, eso demuestra que el trabajo que estoy haciendo se está notando, la gente ve que hay mejoría, que las cosas que se dicen se hacen. Es un orgullo poder estar trabajando en esta organización, que, en mi opinión, es tal vez la organización deportiva con mejor funcionamiento en cuanto al trabajo que hace, World Athletics es un ejemplo para las demás organizaciones mundiales.

Igualdad de género en el deporte

Reformas: Es importante destacar que el trabajo que uno hace cuando uno pertenece a un consejo, no es un trabajo individual, esto es un equipo de trabajamos 26 personas en el Congreso y entre todos vamos decidiendo y vamos aprobando diferentes actividades que queremos hacer o cosas que queremos lograr. De las cosas que más contenta me deja, es que pertenezco al equipo de trabajo de liderazgo y el 50% el consejo quedó compuesto por mujeres, una meta que nos habíamos puesto para 2027 y lo logramos cuatro años antes. Es un gran logro y me hace sentir bien.

Metas a futuro: Hay que seguir trabajado en muchas cosas. Dentro del liderazgo del atletismo, tememos que buscar más mujeres en el tema de tener más entrenadoras, más jueces… y a nivel general, seguir trabajando con el tema del medio ambiente, ver como deporte para tener un impacto que sea menor, implementando normas como no usar botellas de plástico, o que la gente no viaje en avión y utilice el tren, es un reto que tenemos todas las organizaciones deportivas.

Atletismo sudamericano

Visibilidad del deporte: Ha ido evolucionando, todo cambia, pero queda mucho trabajo por hacer, tenemos que seguir avanzando, somos un área de las más atrasadas y tenemos que seguir uniendo como continente, somos el área donde menos competencias internacionales tenemos de buen nivel. Hay trabajo por hacer y hay que empezar porque los países sudamericanos nos unamos y trabajemos en conjunto para salir adelante.

Colombia en el Mundial de Budapest: Colombia siempre se ha destacado por su talento, no me extraña que tengamos un buen equipo ahora. Espero que estas jóvenes atletas puedan seguir entrenando y compitiendo, que encuentren una federación que los apoye y les pueda solucionar problemas que puedan tener. Los atletas nos tocan trabajar con las uñas para hace cosas y las federaciones muchas veces no están al nivel que el atleta de alto rendimiento necesita.