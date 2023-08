Alrededor del 50% de viviendas en Colombia no son aptas para resistir un sismo

Según Daniel Ruiz, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Javeriana y Miembro de la Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica, hoy en día se estima que solo aproximadamente el 40% de las edificaciones en la capital cumplen con esta norma, ya que el resto de las construcciones se realizan de manera informal.

Ruiz afirma que “en el caso de Bogotá es muy probable que más allá del 60% de las edificaciones sean de construcción informal, por lo que no van a cumplir con los requisitos de sismorresistencia. Viviendas que se hacen en ladrillo, que no tienen columnas de concreto, que no tienen vigas, que usualmente están hacia el sur o muy al norte de la ciudad, más que todo en las zonas de las montañas”.

De acuerdo con los reglamentos sismorresistentes en Colombia, en el país el 83% de la población está ubicada en zonas intermedias y altas de amenaza sísmica. Lo preocupante es que, según el presidente de la Asociación Colombiana de ingeniería Sísmica, Juan Oviedo, las construcciones informales que no siguen la norma son las que tienen más riesgo al momento de los temblores.

Oviedo asegura que “tenemos una característica especial en Colombia que son las construcciones informales, esta construcción no sigue la norma, y al no seguir la norma tiene una vulnerabilidad diferente lo cual genera un panorama de riesgo diferente”.

El 16% de la población colombiana vive en Bogotá, es decir, cuenta con unos ocho millones de habitantes, siendo así, los sectores de la capital que más presentan riesgo a sufrir daño por un temblor son aquellas zonas cercanas a los cerros, donde se encontrarían localidades como la de Sumapaz, Usme, San Cristóbal, Santa Fe, Chapinero y Usaquén.

Además de sectores ubicados en el centro de la ciudad como el de La Candelaria, que se ven más expuestos durante los sismos debido a la antigüedad de las construcciones que ahí se encuentran.

Orlando Arroyo, ingeniero con experiencia como jefe en el departamento de ingeniería Civil de la Universidad de la Sábana, afirma que las personas que viven en viviendas construidas informalmente representan aproximadamente 50% de las construcciones residenciales que existen en el país.

Arroyo nos compartió algunos datos para identificar desde nuestro hogar si nuestra vivienda es sismorresistente, además de trucos para hacer de nuestra casa un lugar más seguro a la hora de un temblor.

Asegura que primero es importante cerciorarse que la vivienda haya contado con una licencia de construcción, además de que hayan sido construidas entre el año 1998 y 2010, ya que en estos años ya estaban vigentes las normas de sismo resistencia en Colombia.

Por otro lado, dentro de las recomendaciones para convertir a nuestro hogar en un lugar más seguro se encuentran: