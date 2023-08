¿Sabe por qué se producen mareos tras un terremoto?

Los sismos son comunes en Colombia y otros países del mundo. Ahora bien, es natural sentir angustia y ansiedad por este suceso y más aún mareos. Lo cierto es que existe una explicación médica de por qué se siente esto tras un evento de dicha magnitud.

Sobre este último, se encuentra estrechamente relacionado con una reacción natural del cuerpo, se trata del síndrome de mareos post temblor.

¿Qué dicen los expertos?

De acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra, el mareo se define como una alteración del equilibrio también en el se que se engloban sensaciones desagradables de vacío en la cabeza, inseguridad e inestabilidad, sensación de malestar y de desmayo inminente, acompañado de náusea, vómito, sudoración fría y palidez.

Con esto, los mareos crean la falsa sensación de que usted o su entorno están girando o moviéndose, a lo que se le conoce como “vértigo”, afirma dicha entidad. Sumado a los síntomas anteriores, también se puede llegar a presentar aturdimiento, pérdida de equilibrio y una sensación de estar flotando en el aire.

Más sobre el síndrome de mareos post temblor

Este ocurre en el sistema vestibular, que está ubicado en el oído interno, responsable del balance de nuestro organismo. Dicho sistema envía mensajes al cerebro de dónde está la cabeza en relación con el suelo.

Así las cosas, cuando se encuentra ante una repetitiva exposición del movimiento de la Tierra, como ocurre en un sismo, se crea todo un desbalance en los oídos y se envía información incorrecta al cerebro.

Al no coordinarse la información entre los oídos es lo que genera el mareo tras un sismo, pero no representa algo grave, ya que debería pasar a los pocos minutos. El oído se encarga de informar al cerebro que el cuerpo está moviéndose, pero la vista rechaza la información, pues es probable que a simple vista no se muestre que algo se mueve, generando el mareo.

Con el temblor, los sentidos se agudizan ya que el cuerpo identifica que se está ante una posible situación de amenaza, lo que genera molestias físicas a nivel general.

¿Cómo evitar la sensación de mareo en un temblor?

De acuerdo con los expertos, se recomienda mantener la calma y realizar las siguientes acciones:

Fije su vista en un punto fijo mientras ocurre el sismo

Respirar lento y profundo hasta recuperar el control

Entre tanto, otras recomendaciones para mejorar los mareos después de un sismo incluyen evitar movimientos repentinos, sentarse y acostarse cuando termine el temblor y mantenerse acostado con los ojos cerrados en un cuarto oscuro. Así pues, cabe recordar que no debe manejar u operar maquinaria pesada en caso de no sentirse en plenitud de condiciones. Además, evite consumir cafeína, alcohol y tabaco, ya que el malestar se podría empeorar.

En lugar de esto, reemplace los productos mencionados por agua y descanso hasta sentirse mejor.