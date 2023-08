Según Petro, Fiscalía dejó salir del país a Odebrecht para que no hablara más de la cuenta

Colombia

Durante su intervención en el Primer Congreso Internacional de la Lucha Anticorrupción, en Bogotá, el presidente Gustavo Petro volvió a hablar sobre las implicaciones que dejó el escándalo de corrupción con la firma brasileña Odebrecht durante las elecciones del 2014 en Colombia, y aseguró que la Fiscalía, liderada en ese entonces por Néstor Humberto Martínez, influyó en evitar que el caso avanzara.

“El señor Odebrecht no le ha pagado un peso de las multas impuestas a Colombia, ni un peso, ni un dólar. De eso aquí no ha llegado un peso, ¿por qué? No porque hayan sido muy astutos, no fue porque se escaparon a tiempo, no. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, aseguró el mandatario.

El ente investigador en ese momento, según Petro, “sabía que si se iban a Brasil, no habría acuerdos de cooperación, que se necesitaban en el momento, y que después ‘ya pa’ qué', y entonces no eran extraditables, podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana, y sobre todo, no se necesitaba que hablaran. Ellos no hablaron sino lo necesario”.

El jefe de Estado esta misma semana había solicitado a la Fiscalía reabrir las investigaciones por este escándalo, asegurando que ha prevalecido la impunidad. Insiste el mandatario en que “son criminales de una red, que en este caso no es, que sepamos, del narcotráfico sino de robo de recursos públicos, porque había contratación en varios países de América Latina”.

Sin embargo, el fiscal general Francisco Barbosa recientemente, en paralelo a la intervención de Petro en el congreso anticorrupción, anunció 60 nuevas imputaciones por el caso de Odebrecht, aunque anticipó que con estas decisiones estaría cerca de cerrarse el caso de la multinacional en el país.