Teófilo Gutierrez respalda al ‘Bolillo’ Gómez y le deja un consejo

Teófilo Gutiérrez, jugador del Deportivo Cali e ídolo en el Junior de Barranquilla, le dejó un consejo al técnico Hernán Darío Gómez, además de respaldarlo después de este inicio de semestre complicado con el conjunto Tiburón.

Sobre el técnico paisa, ‘Teo’ aseguró que es un entrenador con experiencia y que sabe cómo manejar la situación, además de dejarle un consejo: “Son técnicos de experiencia, que saben manejar todo eso. Le aconsejaría que no cambie, que sea él, que se ría, que disfrute, que la gente en Barranquilla todavía lo está esperando, que tiene mucho por dar al fútbol colombiano y al Junior más que todo”.

Sin embargo, el barranquillero afirmó que, a pesar de que se le debe dar tiempo, en el conjunto Tiburón no te esperan: “Es un técnico capaz, hay que darle su tiempo, su valor, aunque en Junior no te esperan”.

Teófilo también comentó sobre la actualidad del Junior. El delantero dijo que no todos los entrenadores saben cómo manejar el equipo: “Cuando no tienes un proceso es muy difícil. A veces no respetamos la historia, el pergamino y la experiencia de Comesaña, que ha ganado todo en Junior, que le ha dado mucho a Junior y a las divisiones menores. Y eso hay que saber entenderlo, solamente lo entienden los que juegan al fútbol. Es un entrenador muy capaz, que conoce muy bien la idiosincrasia del jugador costeño, de su Junior, de la gente. No es fácil porque el Junior no es para todo el mundo. Junior es un club muy raro, muy atípico para todos los jugadores esa camiseta pesa mucho, más por cómo la manejan los dueños, porque siempre quieren ganar, arman equipos para ganar”.

Su relación con los dirigentes

Mi relación con los jefes siempre ha quedado bien. Fueron muchos años de gloria, de títulos, de alegrías y que por encima de todo está el Junior. Mi relación con ellos siempre ha estado 10 puntos y más en estos momentos difíciles, en estos momentos tiene que estar todo sincronizado. En lo que podamos ayudar vamos a ayudar siempre.

Un posible retorno al conjunto Tiburón

Eso es de volver ya a la tribuna, a ver los partidos.

Sobre Juan Fernando Quintero

Yo me alegré cuando llegó. ¿Qué pasó? Hay que tener carácter, hay que tener mucha ambición para jugar en Junior, porque no es fácil. Allá perder tres partidos y ya no sirve, hasta la misma hinchada te cae encima. Es un jugador que tiene experiencia y él sabrá por qué hizo sus cosas, cada quien es dueño de sus actos.